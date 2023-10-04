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Захарова назвала безуспешным заседание глав МИД стран ЕС в Киеве

Захарова: заседание глав МИД стран ЕС в Киеве было безуспешным
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Выездное заседание Совета Евросоюза с участием глав МИДов, состоявшееся 2 октября в Киеве, прошло безуспешно. Об этом 4 октября заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике [президента Украины Владимира] Зеленского. Как оказалось, этот еэсовский «штурм мозга» не привел к значимым результатам», — заявила Захарова на брифинге, комментируя итоги прошедшей встречи.

Она также подчеркнула, что европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Украине военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.

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Выездное заседание министров иностранных дел ЕС состоялось 2 октября в Киеве. После него министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев устроит только полноправное членство в ЕС без альтернативных вариантов интеграции страны в объединение. При этом он назвал Украину первосортным государством. Кулеба подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы реформа Европейского союза тормозила вступление Украины в ЕС в качестве члена.

В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на том же заседании выразила уверенность в перспективе вступления Украины в ЕС. По ее словам, Евросоюз «вскоре распространится от Лиссабона до Луганска». Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал это высказывание не более чем демонстрацией некомпетентности политика.

При этом в конце сентября российский сенатор Андрей Климов отмечал, что ЕС может не дождаться вступления Украины, потому что ей угрожает распад. Он отметил при этом, что Европарламент «морочит голову» Киеву минимум 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.

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