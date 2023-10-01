Опубликованы кадры падения украинского беспилотника в Краснодарском крае

В распоряжении «Известий» в воскресенье, 1 октября, появились кадры падения украинского беспилотника, который был выведен из строя российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в Краснодарском крае.

На записи видно, как украинский дрон пикирует вниз. Затем на месте, куда упал аппарат, возникает рыжая вспышка и густой столп дыма.

Российская система ПВО ликвидировала украинский беспилотник над территорией Краснодарского края ранее утром 1 октября. Атака была зафиксирована около 8:00 мск, информации о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.