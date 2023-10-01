Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Краснодарском крае. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщило Минобороны России.

«1 октября около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в сообщении министерства.

Ранее, 22 сентября, российские силы ПВО вывели из строя два украинских беспилотных летательных аппарата — один был ликвидирован у побережья Крыма, второй — в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате атаки информации о пострадавших и об ущербе не поступало.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.