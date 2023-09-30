Яхту «Андромеда» обнаружили без всякой охраны на курорте

Яхту «Андромеда», которая якобы была использована для подрыва «Северных потоков», обнаружили на одном из курортов на севере Германии. Об этом 30 сентября сообщил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Отмечается, что яхта в настоящий момент не охраняется. Журналисты оказались на расстоянии вытянутой руки от «Андромеды». Кроме того, рядом постоянно проплывали суда с туристами.

Яхта стоит не на охраняемой специальной стоянке, а в публичном порту. Нахождение «Андромеды» в таком месте рождает вопрос, верят ли сами власти Германии в проводимое ими «расследование».

Ранее, 26 сентября, немецкая газета Süddeutsche Zeitung по итогам исследования, проведенного совместно с телеканалом ARD, изданием Die Zeit и другими партнерскими СМИ, выяснила, что номера телефонов, которые, по предварительной информации, использовались экипажем судна «Андромеда», арендованного организаторами диверсии, позже засекли на Украине. Журналисты напоминают, что преступники арендовали судно через подставную фирму Feeria Lwowa, которую учредили двое выходцев с Украины.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на «Северных потоках». Немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента.

Вместе с тем существует альтернативное расследование, которое проводится независимым американским журналистом Сеймуром Хершем. Так, еще в начале февраля он пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.