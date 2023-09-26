В ФРГ рассказали про украинский след в подрыве «Северных потоков»

Следы виновников в подрыве «Северных потоков» могут вести на Украину. К такому предположению 26 сентября пришла немецкая газета Sueddeutsche Zeitung по итогам исследования, проведенного совместно с телеканалом ARD, изданием Zeit и другими партнерскими СМИ.

Как говорится в расшифровке подкаста газеты, к этому моменту преступники и мотивы подрыва газопроводов неизвестны. Однако, по мнению авторов, «следы, ведущие на Украину» за год расследований стали более явными.

При этом представитель генпрокуратуры ФРГ Ларса Отте во время выступления 14 июня заявил, что никаких подтверждений связи диверсантов с Россией не нашлось.

«Разумеется, мы отслеживаем и такие данные, но до сих пор у нас нет никаких явных или других доказательств», — сообщил он.

В статье напоминают о том, что номера телефонов, которые, по мнению следователей, использовались экипажем судна «Андромеда», которое арендовали организаторы диверсии, позже засекли на Украине. Журналисты напоминают, что преступники арендовали судно через подставную фирму Feeria Lwowa, которую учредили двое выходцев из Украины.

Германские следователи в качестве зацепок указывают также на поддельные румынский и болгарский паспорта, которые предъявили владельцу судна, чтобы его арендовать. При этом на фото, вклеенном в один из паспортов, был украинский военнослужащий Валерий К. из Днепра (бывший Днепропетровск). Журналисты нашли его родственников, которые заявили, что мужчина давно находится на фронте.

Утверждается, что отсканированные паспорта были отправлены с электронного почтового ящика, который связывают еще с одним гражданином Украины — Максимом Б. Он вышел на связь с журналистами, но в ходе разговора не смог вспомнить, отсылал ли заявку на аренду яхты в Германии.

Ранее в этот день глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли при участии Украины, поэтому ее нужно лишить возможности получать немецкое оружие. При этом, если вина Украины будет доказана, это будет рассматриваться как нападение на ФРГ.

В этот же день американский журналист Сеймур Херш сообщил, что американцы, которые осуществили операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ликвидировали все следы ее проведения, не внеся никакой значимой информации в компьютер. Журналист также указал, что причиной подрывов «Северных потоков» стало опасение Соединенных Штатов потерять свое влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа, она не имеет ничего общего с победой или прекращением конфликта на Украине.

В августе Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, указал, что немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского лидера Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения СП. А такие СМИ, как журнал Spiegel и телеканал ZDF, заявили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.