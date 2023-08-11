Херш заявил об осведомленности Шольца о намерении США разрушить СП

Американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», написал новую статью на эту тему. Материал под названием «Гарольд Пинтер был прав» опубликован в пятницу, 11 августа.

В статье автор указывает на осведомленность руководства Германии в лице канцлера Олафа Шольца о намерении президента США Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения газопровода «Северный поток» в сентябре прошлого года.

«Шольц хранил молчание о том, когда и что он знал о решении президента Байдена подорвать экономику Германии, разрушив трубопроводы», — пишет Херш.

Он отмечает, что в феврале 2022 года Шольц остановил процесс сертификации газопровода СП-2, который уже был загружен газом, предназначенным для поставок в ФРГ.

«К февралю 2022 года <…> Шольц приостановил процесс сертификации трубопровода. «Северный поток – 2» был загружен газом, предназначенным для доставки в Германию, но его огромная полезная нагрузка была заблокирована Шольцем, очевидно, по требованию администрации Байдена», — говорится в статье.

26 сентября прошлого года оба трубопровода были разрушены подводными бомбами, напоминает журналист. Вскоре после этого «нехватка российского газа стала основным фактором роста цен на энергоносители, что привело к замедлению роста экономики Германии, четвертой по величине в мире», отмечает Херш.

В статье приводятся слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который заявил, что стране предстоит пять трудных лет деиндустриализации из-за высоких цен на энергоносители.

По словам журналиста, опросы в ФРГ неизменно показывают огромное недовольство населения страны экономическим кризисом, с которым она столкнулась. В заключение Херш отмечает, что в немецких СМИ в связи с этим горячо обсуждается «внутренняя политическая борьба по поводу национальной политики субсидирования отопления домов и предприятий», но при этом «не упоминается главная причина кризиса — решение Байдена разрушить трубопровод».

Ранее, в середине июля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер обвинил правительство Германии в нежелании расследовать подрывы «Северных потоков». Он отметил, что генеральная прокуратура и спецслужбы ФРГ, а также само правительство не предоставляют никакой информации о ходе и результатах расследования.

В конце сентября 2022 года ветки европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», по которым газ из России поступал в Германию, были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Спустя несколько месяцев, в феврале текущего года, Херш опубликовал итоги своего расследования, согласно которым к взрывам на газопроводах причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.