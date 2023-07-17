Реклама
Прямой эфир
Мир
Один человек погиб и около 60 пострадали в ДТП с автобусов в Чехии
Политика
Путин заявил об ответе России после теракта на Крымском мосту
Общество
Путин поручил разработать предложения по повышению безопасности Крымского моста
Мир
Лукашенко подписал закон о создании с Россией совместных учебно-боевых центров
Общество
Через Керченский пролив начали переправлять легковые авто на паромах
Мир
РФ на заседании СБ ООН поднимет вопрос преследования Киевом митрополита Павла
Мир
Зампостпреда РФ при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным
Мир
Швеция выделит Украине около $590 млн на проведение реформ для вступления в ЕС
Мир
В Китае заявили о поддержке любых контактов по зерновой сделке
Мир
Генсек ООН выразил сожаление из-за прекращения действия зерновой сделки
Мир
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана ситуацию на Южном Кавказе
Авто
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Наука и техника
Маск посоветовал человечеству довериться его ИИ-разработкам
Сюжет:

В Германии заявили о рецессии в экономике из-за антироссийских санкций

Депутат бундестага Койтер: Экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ
0
Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер, его видеообращение опубликовал Deutschlandkurier.

Койтер заявил, что новые пакеты санкций против России в первую очередь вредят Германии, так как российские газ и нефть долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии».

«И для нас это была возможность сотню лет получать газ по цене, установленной для нас Россией в особом порядке, тем самым давая нам преимущество для выработки дешевой энергии. У нас больше этого нет», — заявил он.

Кроме того, депутат бундестага обвинил правительство Германии в нежелании расследовать подрывы «Северных потоков», отметив, что генеральная прокуратура и спецслужбы ФРГ, а также само правительство не предоставляют никакой информации о ходе и результатах расследования.

«Нет доверия и нет ощущения, что есть заинтересованность в расследовании. При этом восстанавливать трубопровод они тоже не хотят», — сказал Койтер.

Кроме того, правительство ФРГ пытается преподнести сложившуюся в энергетике и экономике ситуацию как возможность для «зеленого перехода», что, по мнению депутата, является глубоко ложным заявлением.

«Мы теряем позиции на мировой арене как ведущая индустриальная нация. И с этим правительством я не вижу шанса для Германии подняться на ноги», — резюмировал Койтер.

В поисках «Альтернативы»: почему партия АдГ в Германии демонстрирует резкий рост
И что это значит для правящей коалиции и канцлера ФРГ Олафа Шольца

Ранее, 19 июня, «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза и создание нового экономического сообщества. Данное требование было одним из пунктов программы партии перед выборами в Европейский парламент.

7 июня стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

В ответ на это член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что партия «Альтернатива для Германии» — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая Социал-демократическая партия Германии начинает с ней бороться.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023