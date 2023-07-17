В Германии заявили о рецессии в экономике из-за антироссийских санкций

ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию из-за санкций против РФ. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер, его видеообращение опубликовал Deutschlandkurier.

Койтер заявил, что новые пакеты санкций против России в первую очередь вредят Германии, так как российские газ и нефть долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии».

«И для нас это была возможность сотню лет получать газ по цене, установленной для нас Россией в особом порядке, тем самым давая нам преимущество для выработки дешевой энергии. У нас больше этого нет», — заявил он.

Кроме того, депутат бундестага обвинил правительство Германии в нежелании расследовать подрывы «Северных потоков», отметив, что генеральная прокуратура и спецслужбы ФРГ, а также само правительство не предоставляют никакой информации о ходе и результатах расследования.

«Нет доверия и нет ощущения, что есть заинтересованность в расследовании. При этом восстанавливать трубопровод они тоже не хотят», — сказал Койтер.

Кроме того, правительство ФРГ пытается преподнести сложившуюся в энергетике и экономике ситуацию как возможность для «зеленого перехода», что, по мнению депутата, является глубоко ложным заявлением.

«Мы теряем позиции на мировой арене как ведущая индустриальная нация. И с этим правительством я не вижу шанса для Германии подняться на ноги», — резюмировал Койтер.

Ранее, 19 июня, «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза и создание нового экономического сообщества. Данное требование было одним из пунктов программы партии перед выборами в Европейский парламент.

7 июня стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

В ответ на это член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что партия «Альтернатива для Германии» — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая Социал-демократическая партия Германии начинает с ней бороться.