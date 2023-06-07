Немецкий депутат прокомментировал возможный запрет партии АдГ в Германии

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ) начинает с ней бороться. Об этом 7 июня «Известиям» заявил член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн.

Ранее в этот день стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

«Если присмотреться ко всему этому, особенно к самому институту, кто за ним стоит, то можно увидеть, что за ним стоят в основном левые зеленые политики. Например, в эту ассоциацию входил политик Фолькер Бек, член «Зеленых» в бундестаге или представители Фонда Амадеу Антонио. То есть многие из них или даже почти все принадлежат к лево-зеленому спектру. Эти люди политически борются с АдГ и пытаются запретить партию через эту ассоциацию. Конечно, этот институт не беспристрастный, он был основан красными и зелеными, то есть это политический институт», — заявил Линдеманн.

Депутат отметил, что сложно говорить о демократии, когда правящая партия под прикрытием института, который поддерживается государственными субсидиями, пытается запретить другую партию.

По словам Линдеманна, запрет партий в Германии теоретически возможен, но до сих пор это было трудно осуществить на практике.

«Потому что нужно действительно доказать, что партия антидемократична, а АдГ таковой не является. Мы партия, которая защищает демократию в Германии. Враги демократии как раз заседают в федеральном правительстве Германии, они заседают с зелеными, они заседают с Левой партией, они заседают с СДПГ, а также частично с ХДС и СвДП. Это люди, которые в Германии хотят уничтожить демократию», — заявил он.

Политик добавил, что АдГ выступает за права людей и за сохранение демократии. Члены партии будут работать над тем, чтобы не допустить запрет АдГ.

«Мы также будем выступать против кампании этого института с красивым названием — Института по правам человека. Можно всему дать красивое название, но лево-зеленая идеология ничего не даст людям, кроме эскалации. Мы будем защищать себя, а также найдем правильный путь и обеспечим возможность продолжать нашу кампанию за права граждан, наших избирателей и народа Германии», — заключил он.

В середине мая сообщалось, что АдГ снова обошла по популярности входящую в правительственную коалицию партию «Зеленые», став третьей по результатам опроса, проведенного институтом Forsa.

Представитель АдГ Тино Хрупалла назвал причинами роста популярности партии «неконтролируемую миграцию сотен тысяч человек, постепенную экспроприацию собственности из-за смены вариантов отопления и мирные инициативы по прекращению украинского конфликта мирными переговорами».