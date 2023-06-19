«Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Евросоюза

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза (ЕС) и создание нового экономического сообщества, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европейский парламент, цитируемом 19 июня изданием Welt.

Как отмечается в документе, долготерпение партии по отношению к блоку исчерпано.

«Поэтому мы стремимся к контролируемому роспуску ЕС и созданию вместо него нового европейского экономического сообщества по интересам, союза европейских наций», — отмечается в проекте.

В АдГ полагают, что ЕС и его элиты отошли от изначальных идей тех, кто основал объединение. Сейчас ЕС стал «недемократической конструкцией», которой управляет «неконтролируемой бюрократией», отметили в партии.

Также политическая сила хочет добиться роспуска Европейского парламента и намерена впоследствии противостоять ограничениям национального суверенитета в пользу ЕС.

Голосование по документу в конце июля проведет федеральная партийная конференция.

Как сообщалось ранее в июне, социологические опросы показали, что ультраправая «Альтернатива для Германии» стала второй по популярности партией в стране. По поддержке правительства серьезно ударили энергокризис, рост цен, а также мигранты.

В марте АдГ впервые с 2018 года обогнала партию «Зеленые».