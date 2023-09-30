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ООН выделит $123 млн украинским беженцам на зиму

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Фото: Global Look Press/Nikita Tsitsagi
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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выделит украинским беженцам $123 млн для покрытия расходов на зиму. Об этом 29 сентября сообщило ведомство на своем сайте.

«УВКБ определило приоритетность адресной помощи в зимний период с сентября 2023 года по февраль 2024 года для 900 тыс. уязвимых, перемещенных и пострадавших людей на Украине и 55 тыс. беженцев в Молдавии», — говорится в сообщении.

Молдавским беженцам планируется выделить $5,2 млн.

Денежная помощь будет выделена на удовлетворение потребностей, связанных с зимой, в первую очередь на оплату отопления и аренды жилья. Кроме выдачи наличных средств партнеры УВКБ будут раздавать обогреватели и необходимые непродовольственные товары.

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Ранее, 19 сентября, агентство Bloomberg сообщило о планах Польши сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Отмечается, что правительство может не продлить помощь, куда входят предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям.

В тот же день Еврокомиссия предложила Совету Евросоюза продлить еще на год действие специального механизма предоставления убежища украинским беженцам. Так, действие программы продлевается с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. ЕК отмечает, что такая мера поспособствует поддержке более 4 млн человек.

До этого, 14 июня, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе катастрофы в ЕС из-за миграционной политики. Он добавил, что Варшава не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран блока.

В том же месяце политолог Василий Колташов отметил, что помощь беженцам в странах Европейского союза вызывает бешенство у местного населения из-за экономического спада в этих странах.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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