Королевский размах: как прошел бал певицы Anna Asti

Певица Anna Asti устроила 29 сентября бал по случаю презентации лейбла Fenix Music и нового альбома «Царица». Мероприятие прошло с размахом под стать названию пластинки — в Петровском путевом дворце с камерным оркестром, изысканными закусками, живыми статуями и известными особами среди гостей. Поздравить королеву вечера пришли Филипп Киркоров, Юлия Савичева, рэпер ST, Элджей, Коста Лакоста, Jony и корреспонденты «Известий».

«Знает, как делать звезд»

27 сентября певица Anna Asti объявила на пресс-конференции о создании лейбла Fenix Music, в каталог которого вошли Лолита, Элджей, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, Найк Борзов и другие артисты. Затем порадовала поклонников еще одним событием — выпустила свой второй альбом с нескромным названием «Царица». Всё это стало поводом для грандиозного торжества, которое артистка устроила в интерьерах Петровского путевого дворца. В XVIII веке он служил резиденцией для знатных особ, которые останавливались там после утомительной дороги из Петербурга в столицу. Накануне особняк стал центром притяжения персонажей современной светской хроники.

— Прекрасный вечер! Прекрасная погода! — восхищался участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. — Возможно, с «Фениксом» буду и я, но это еще неизвестно. Я просто надеюсь.

Фото: Денис Шумов Коста Лакоста

Ко входу во дворец вела длинная красная ковровая дорожка, по краям которой гостей приветствовали ожившие статуи. В парке за музыкальное настроение отвечал камерный оркестр, в исполнении которого звучали современные хиты. Судари и сударыни — так к собравшимся обращался ведущий вечера Иван Чуйков — наслаждались напитками заморскими и закусками российскими — блинами с икрой. Была даже башня из шампанского.

Среди гостей были Юлия Савичева, Маша Шейх, Jony, Леша Свик. Своим присутствием вечер почтил и сам поп-король Филипп Киркоров — в кофте, расшитой камнями. В разговоре с журналистами он назвал Анну Асти певицей номер один на эстраде на сегодняшний день.

Филипп Киркоров Фото: Саша Мурашкин Jony Фото: Денис Шумов Кирилл Туриченко с супругой Фото: Саша Мурашкин Юлия Савичева Фото: Саша Мурашкин ST Фото: Саша Мурашкин Cтанислав Юркин, генеральный менеджер ANNA ASTI Фото: Денис Шумов Иван Чуйков Фото: Саша Мурашкин Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Саша Мурашкин

— Одним из первых, кто услышал новый альбом Анны, был я. Это добрая традиция. Она приехала ко мне, и мы послушали от и до, — сказал Филипп Бедросович. — У меня контракт с Warner серьезный, многолетний, но это нам не мешает выпускать на ее лейбле коллаборации. С ней лично я бы с удовольствием продолжил творить. Она невероятно талантливая, творческая! Мне было бы интересно наблюдать и за ее артистами, потому что она сама себя сделала и знает, как делать звезд.

ST, который присоединился к лейблу, рассказал «Известиям» о своих ближайших творческих планах.

— Большой сольник на 7 тыс. человек будет 11 ноября на VK Stadium. Материала у меня очень много, — сказал он.

Когда все гости прибыли, изысканную атмосферу нарушил Элджей. На ступенях исторического особняка в его исполнении прозвучали «Розовое вино» и «Минимал», которые заставили публику танцевать и подпевать. Затем публику пригласили внутрь. Следующим в одном из залов свои хиты исполнил Коста Лакоста. Правда, песню «По-другому» он пел без Лолиты (певица на отдыхе).

Коронация царицы

Кульминацией вечера стало долгожданное появление самой царицы (исключительно так Анну называли собравшиеся в этот вечер). Певица появилась в зале под куполом на втором этаже и исполнила треки из нового альбома.

Гости, искушенные светскими приемами, были впечатлены размахом настолько, что рукоплескали и скандировали: «Лучшая!» Один из них в шутку преподнес виновнице торжества корону. Сама она позже скромно призналась, что очень переживала перед выступлением.

— Это было дико волнительно! Я сильно нервничала. У меня тряслись руки и до выступления, и после выступления, — сказала артистка.

Фото: Денис Шумов Элджей

Звезда также объяснила тему приема и выбор локации. Она сказала, что хотела, чтобы гости могли почувствовать себя особенными в этот вечер.

— Дворец — идеальное место, чтобы прочувствовать атмосферу альбома «Царица». Это про то, чтобы каждый почувствовал себя в какой-то мере королевской особой, которая достойна многого, большего, чтобы мы все почувствовали себя лучше, чем иногда видим в зеркале. Мы порой себя недооцениваем, — сказала Анна.

После концерта певицы собравшиеся еще долго не расходились. В саду дворца они танцевали под сет диджея Владимира Абрамкина (Vovash).