На стиле: Коробова в Chanel, Малахов — с вазой

В галерее Béton прошла космическая тусовка. В кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ звездных зрителей угощали «фермерскими» закусками. Светская Москва плясала в «Клаве» на вечеринке в стиле старого Голливуда. Иван Добронравов с разбитым носом, Ася Резник с фингалом, а Стася Милославская в темных очках пришли на «криминальную сходку» в честь премьеры сериала «Лада Голд». На открытии выставки-ярмарки молодых художников blazar Андрей Малахов купил вазу. Столичные модницы собрались на девичнике в итальянском бутике, а кинобомонд — на презентации проектов нового сезона ИРИ. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских героях на прошлой неделе.

На Марсе яблони цветут

Началась прошлая неделя с премьеры сериала «Кибердеревня», который представила «Плюс Студия». Плеяда звезд российского кино и шоу-бизнеса собралась в кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ.

Сериал рассказывает о космическом будущем: фермер Николай живет на Марсе, а его заклятый друг Константин Барагозин, бизнесмен, хочет ее снести, чтобы построить на планете очередной завод. В тему сериала гостей угощали «фермерскими» закусками. Например, пирожным в виде зелени с грядки. А после показа подарили всем мерч — огурцы (кукумберы, если говорить на языке героев «Кибердеревни»).

IOWA Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Арсений Сергеев Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Сергей Чихачев Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Григорий Скряпкин Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Елена Махова Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ольга Жевакина Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Влада Лукина Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Ольга Филипук Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Сюзанна Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

На мероприятие пришли ведущие актеры сериала — Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Артем Семакин, Елена Махова, Ольга Жевакина. Восходящая звезда Влада Лукина выбрала для дорожки образ в стиле «Барби», при этом отдающий легким космическим флером. А продюсер и директор «Плюс Студии» по контенту Ольга Филипук покрасовалась в стеганом костюме яркого голубого цвета с легким оммажем на скафандры космонавтов. На вечеринке засветились также певицы Сюзанна и IOWA.

Тема космоса звучала и в галерее Béton на арт-вечеринке проекта Lunar совместно с Евгением Тихоновичем и Еленой Бессоновой. Локацию превратили в космическую станцию. Пространство украсили серебристые шары и цилиндры дизайнера и декоратора Марины Бессоновой. За настроение отвечала диджей Nastya Mira. А в одной из зон организаторы устроили «космическую исповедальню». В специальной кабинке в роли астропсихолога вел прием популярный блогер Андрей Бацуев, с которым можно было обсудить настоящее и будущее.

Закрытая вечеринка Laroom

Во вторник светская Москва собралась в модном столичном баре «Клава». Там прошла закрытая вечеринка в честь запуска новой коллекции LAROOM «Огни большого города», воспевающей соблазнительный и элегантный вечерний женский образ. Таким мероприятие как раз могло похвастаться. Для гостей действовал дресс-код «Золотой век Голливуда», к которому прекрасные дамы и мужчины подошли со всей ответственностью: были эффектные образы и ретроукладки. Модель Елизавета Миняева появилась с собранными в пучок волосами, в сексуальном черном корсете и макси-юбке. Олимпийская чемпионка Дарья Коробова — в тотал Chanel. А блогер Катя Маслова была точь-в-точь Дита фон Тиз.

Катя Маслова Фото: Роман Кутерин Дарья Коробова Фото: Роман Кутерин Елизавета Миняева Фото: Роман Кутерин Евгения Легкодымова и Лена Кулецкая Фото: Роман Кутерин Георгий Рушев Фото: Роман Кутерин Виктория Полякова Фото: Роман Кутерин Илья Давыдов Фото: Роман Кутерин Ирина Чайковская Фото: Роман Кутерин Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Роман Кутерин

«Криминальная сходка»

Совсем другая атмосфера была на следующий день на вечеринке онлайн-кинотеатра «Иви» в честь премьеры сериала «Лада Голд». Темой вечера стала «криминальная сходка». В интерьерах столичного ресторана «Яръ» воссоздали атмосферу бандитских 1990-х. На входе встречал парень, сидящий на кортах, — он предлагал гостям порубиться в наперстки. На закуску были пирожки и рыбка. За роялем сидел импозантный мужчина в шляпе, который играл хиты шансона. Образы вечера — спортивки, малиновые пиджаки, кожаные куртки. Мейк у гостей тоже был соответствующий: актриса Ася Резник пришла с фингалом под глазом, Иван Добронравов — с разбитым носом. Актриса Стася Милославская появилась в темных очках — она впервые вышла в свет после новостей о свадьбе Александра Петрова. На премьере также были Саша Бортич, Алена Водонаева, Витя АК и многие другие.

Стася Милославская Фото: пресс-служба «Иви» Иван Добронравов Фото: пресс-служба «Иви» Роман Евдокимов Фото: пресс-служба «Иви» Александра Киселева Фото: пресс-служба «Иви» Алена Водонаева Фото: пресс-служба «Иви» Ася Резник Фото: пресс-служба «Иви» Валери Зоидова Фото: пресс-служба «Иви» Витя АК Фото: пресс-служба «Иви» Марина Зудина Фото: пресс-служба «Иви» Саша Бортич Фото: пресс-служба «Иви»

Картину представили звезды сериала Эльдар Калимулин и Роман Евдокимов. Собравшимся показали первые несколько серий. По сюжету, внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на Lada-21043. Оказывается, что машина не простая, а золотая. Поэтому за парнями начинают охотиться бандиты. Кульминацией вечера стал сюрприз для Эльдара Калимулина. В честь 30-летия ему подарили позолоченную «Ладу».

Фото: пресс-служба Иви Эльдар Калимулин

Открытие blazar

Вечером среды Музей Москвы в Парке культуры зажгли звезды арт-индустрии и шоу-бизнеса, коллекционеры и художники. Там прошло открытие выставки-ярмарки молодых художников blazar — спутника ежегодной международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Свои корнеры представили ведущие галереи столицы, в том числе a-s-t-r-a, SAMPLE, Askeri Gallery, RUARTS, Art&Brut. Весь вечер в музее царила атмосфера лоска, сочетавшаяся с интеллигентным арт-флером, как прошутто с дыней. Многие работы в первый же вечер были отмечены красными наклейками — это знак, что она нашла своего нового хозяина. Всего в день превью было куплено 117 работ на общую сумму около 7 млн рублей. Андрей Малахов, например, приобрел вазу авторства инфлюэнсера Ксении Китаевой — она ему настолько приглянулась, что потом телеведущий даже пригласил девушку посетить основанный им центр современного искусства «Сияние» в Апатитах.

Андрей Малахов Фото: пресс-служба ярмарки blazar Марина Лошак Фото: пресс-служба ярмарки blazar Ксения Китаева Фото: пресс-служба ярмарки blazar Павел Камин Фото: пресс-служба ярмарки blazar Александр Радаев Фото: пресс-служба ярмарки blazar Влад Лисовец Фото: пресс-служба ярмарки blazar Филипп Лобачев Фото: пресс-служба ярмарки blazar Мария Миногарова Фото: пресс-служба ярмарки blazar Валерия Дергилева Фото: пресс-служба ярмарки blazar Гоша Рубчинский Фото: пресс-служба ярмарки blazar Маргарита Пушкина и Ольга Свиблова Фото: пресс-служба ярмарки blazar Полина Аскери Фото: пресс-служба ярмарки blazar Светлана Бондарчук Фото: пресс-служба ярмарки blazar Мурад Осман Фото: пресс-служба ярмарки blazar

Кроме предметов современного искусства привлекал внимание и солидный состав гостей: стилист-имиджмейкер Влад Лисовец, блогеры Мария Миногарова, Павел Камин, Александр Радаев. На приеме были и директор МАММ Ольга Свиблова, дизайнер Гоша Рубчинский, коллекционер и телеведущий «Россия-К» Пьер Броше, экс-директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Модный девичник

Фото: пресс-служба мероприятия Участница шоу «Холостяк» Марина Хрипина

Насыщенным на светские мероприятия в столице выдался четверг. Первым эстафету принял Twinset Milano. По случаю открытия бутика команда устроила модный девичник. Прошел он в лучших традициях старых романтических комедий — гостьи перемерили наряды под музыкальное сопровождение диджея, угощаясь игристым и свежими макарунами. На огонек заглянули звезда девятого «Холостяка» Марина Хрипина и частая героиня светской хроники Катя Земская.

Бузова станет Вузовой

Вечером 21 сентября кинобомонд собрался в кинотеатре «Художественный» на презентацию проектов нового сезона Института развития интернета (ИРИ). Среди гостей были замечены Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Егор Кончаловский, Александр Цыпкин, Игорь Верник, Александр Акопов, Эдуард Илоян, Карен Оганесян, Игорь Угольников, Сергей Сельянов. Презентацию посетили также члены наблюдательного совета ИРИ — представители Госдумы, администрации президента и крупных медиахолдингов.

Режиссер Федор Бондарчук и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Художественный руководитель Театра //наций Евгений Миронов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Владимир Сычев и артист, телеведущий Вадим Галыгин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Олеся Судзиловская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Режиссер Карен Оганесян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Режиссер, актер и продюсер Игорь Угольников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Дмитрий Певцов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса, певица и телеведущая Эвелина Блёданс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Режиссер и продюсер Алексей Пиманов и актриса Ольга Погодина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Продюсер Теймур Джафаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Писатель Александр Цыпкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актриса Зоя Бербер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Блогер Кристина Потупчик Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Актер Игорь Верник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гостей было чем удивить. ИРИ подготовил более 100 флагманских проектов, которые выйдут с сентября 2023 года по декабрь 2024-го. Среди них — исторические, комедийные, семейные, детективные сериалы, образовательные и документальные программы, анимационные фильмы, видеоигры и мультиформатный контент. ИРИ покажет ряд крупных проектов: «ГДР», «Абрек», «Слово пацана», «Плевако», «Последний Богатырь. Наследие», «Столыпин», «Короче, план такой». Появится свое шок-шоу у Ольги Бузовой. Девушка замахнется на высшее техническое образование в реалити «Ольга Вузова». Появится даже шоу с Илоном Маском. Но американец в нем будет образом от создателей дипфейк-сериала «ПМЖейсон».