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Врач призвала людей старше 50 лет включить в рацион творог и льняное масло

Диетолог Соломатина: творог и льняное масло помогут сохранить сердце здоровым после 50 лет
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Фото: ТАСС/Светлана Денисова
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Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые полезны для здоровья людей в возрасте старше 50 лет.

В беседе с «Вечерней Москвой» 26 сентября специалист отметила, что для профилактики атеросклероза стоит включить в рацион жирную рыбу, печень трески и льняное масло.

Кроме того, стоит добавить лук, чеснок, болгарский перец — эти продукты способствуют разжижению крови, пишет RT. В луке содержится кверцетин, укрепляющий стенки мелких сосудов, также он ускоряет кровообращение в ЦНС, защищая сосуды от повреждения. В чесноке содержится много германия, влияющего на работу клапанов сердца.

Соломатина добавила, что творог, яйца и йогурт помогают улучшить работу печени, а корица, тыква, томатный сок и цельнозерновые каши способствуют поддержанию функции щитовидной железы.

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26 сентября диетолог Наталья Сычева заявила, что манка является наименее полезной кашей, поскольку в ее составе не хватает одного важного компонента — клетчатки. Добавление манки в рацион может вызвать ускоренное повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими продуктами как раз таки из-за отсутствия необходимого минимального количества клетчатки в продукте.

25 сентября Соломатина в беседе с «Москвой 24» отметила, что употребление жирной рыбы, цельнозерновых каш, овощей, фруктов и кисломолочных продуктов поможет в профилактике инфаркта. Кроме того, развитие инфаркта можно предотвратить благодаря большому количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в рационе, добавила диетолог, сообщает телеканал «360».

23 сентября Соломатина предупредила, что из-за неправильного питания обостряются хронические заболевания. Чаще всего это ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги, пишет сайт kp.ru.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина посоветовала соблюдать правильный режим питания при высоком уровне стресса. По ее словам, негативного эффекта на обмен веществ почти не оказывают: творог жирностью не более 5% (50 г), белок яйца, мясо птицы без видимого жира и кожи (50 г), огурец, помидор, морковь, сельдерей, отмечает телеканал «Звезда».

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