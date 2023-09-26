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Диетолог назвала наименее полезную кашу

Диетолог Сычева: от манной каши мало пользы
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Фото: Global Look Press/Anatoly Prososov
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Манка является наименее полезной кашей, поскольку в ее составе не хватает одного важного компонента — клетчатки. Об этом 26 сентября рассказала радио Sputnik диетолог Наталья Сычева.

«Если рассматривать все каши, то можно выделить манную. Она наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — объяснила диетолог.

Добавление манки в рацион может вызвать ускоренное повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими продуктами как раз таки из-за отсутствия необходимого минимального количества клетчатки в продукте, добавила Сычева.

«Из-за того что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами», — заключила диетолог.

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