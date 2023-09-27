Эксперт оценила установление минимального количества баллов ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024–2025 учебном году. Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева 27 сентября рассказала «Известиям», изменились ли эти баллы по сравнению с прошлым годом и как они повлияют на поступление абитуриентов в 2024 году.



Согласно изменениям, чтобы иметь возможность поступления в вуз, выпускнику школы нужно будет набрать 40 баллов на ЕГЭ по русскому языку, 39 — по математике и физике, 45 баллов по обществознанию и 35 — по истории. Минимальный балл по иностранному языку составляет 30, по литературе — 40, по биологии и химии — 39, по географии — 40.

Как отметила эксперт, по сравнению с прошлым годом минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы не изменились. Это закономерно и обусловлено тем, что задания для ЕГЭ 2024 года не претерпели существенных изменений. Хотя в некоторых предметах есть поправки, они не должны сильно повлиять на средний балл абитуриентов, указала Евсеева.

«Средние баллы сдавших ЕГЭ в 2023 году варьируются от 50,87 (биология) до 68,43 (русский язык). Это говорит о том, что большая часть выпускников набирает минимальные баллы и может претендовать на поступление в вуз. Однако существуют и минимальные баллы, установленные для школ, без которых выпускник не может получить аттестат. Если не набрать минимального количества баллов по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике), то аттестат не может быть выдан, а предметы должны быть пересданы. В случае если минимальные баллы не удалось набрать на предметах по выбору, то пересдать возможно только в следующем году, а поступить можно, например, не в вуз, а в колледж», — сказала она.

Специалист добавила, что сами вузы устанавливают собственные минимальные баллы, которые могут быть выше баллов, указанных Министерством образования. Если абитуриент не набирает установленный вузом минимальный балл, то он не может подать документы в данное учебное заведение и претендовать на зачисление даже на платное отделение, заключила Евсеева.

25 сентября руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал «Известиям», как составить учебный план на год ученикам 10–11-х классов, чтобы обучение проходило максимально эффективно.

Мушта рекомендовал разделить подготовку к экзаменам на два года. Например, в 10-м классе готовиться к сдаче основных предметов — русского языка и математики. А в 11-м классе уделить особое внимание профильным предметам. Таким образом нагрузка существенно снизится, и в последнем учебном году основные предметы останется только повторять, считает специалист.