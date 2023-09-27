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Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разведчики и артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России засекли подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих очередную попытку контрнаступления на позиции отечественных войск на южном фланге артемовского направления. Об этом сообщает Минобороны 27 сентября.

По данным министерства, в ходе ведения боевых действий, используя средства оптической разведки, была пресечена попытка проведения контрнаступления украинских войск.

Разведка оперативно передала координаты на командный пункт, и артиллерия уничтожила все группы противника, пытающиеся спастись бегством в лесопосадке в своем тыловом районе.

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Ранее, 27 сентября, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как разведчики уничтожили позиции украинской армии на северском направлении. Отмечается, что разведчики прикрывают группы бойцов на открытой местности, чтобы те могли максимально безопасно дойти до огневой. Противник бьет по нашим позициям то кассетными снарядами, то осколочными. Кроме того, постоянную работу ведут артиллерия и авиация ВС РФ.

В тот же день стало известно о предотвращении атаки ВСУ на запорожском направлении с помощью артиллерийских атак противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) «Корнет» и ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Попытка продвижения сил врага успешно остановлена.

26 сентября экипажи российских вертолетов Ка-52 нанесли урон по живой силе и технике противника на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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