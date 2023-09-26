Экипажи Ка-52 уничтожили живую силу и технику ВСУ на купянском направлении

Экипажи российских вертолетов Ка-52 уничтожают живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 26 сентября сообщила корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Отмечается, что целью ударного вертолета Ка-52, который сопровождает Ми-8, является опорный пункт противника. Удары по скоплению живой силы боевиков ВСУ наносятся неуправляемыми реактивными ракетами.

Вертолет летит на низкой высоте, чтобы не оказаться в зоне видимости украинской противовоздушной обороны (ПВО).

«Наземные силы обнаружили цель, и мы быстро среагировали на нее. Прилетели и уничтожили. Много было ликвидировано артиллерии, много иностранной техники, и наши недавно поработали по системе ПВО противника», — рассказал штурман-оператор вертолета с позывным Кавалер.

Ударные вертолеты работают в любое время суток. Ночные вылеты гораздо сложнее, работать приходится в условиях практически нулевой видимости, но экипажи выполняют задачи с максимальной эффективностью.

Ранее, 24 сентября, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекли переброску сил ВСУ на запорожском направлении. Были выполнены пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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