Разведчики Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили позиции украинской армии на северском направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) накопили резервы. Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал обстановку на данном направлении.

Разведчики прикрывают группы бойцов на открытой местности, чтобы те могли максимально безопасно дойти до огневой. Противник бьет по нашим позициям то кассетными снарядами, то осколочными. Кроме того, постоянную работу ведут артиллерия и авиация ВС РФ.

Работу российских военнослужащих также прикрывает штурмовая тактическая авиация — отстреливают ловушки и возвращаются на базу.

«Работа на северском направлении интересна тем, что плотность огня здесь высокая, но сама линия фронта достаточно широкая. И вот, например, мы регулярно слышим, как работают вражеские орудия, но куда именно летят снаряды — определить очень сложно, поэтому после нашей огневой работы, как правило, мы сидим рядом с укрытиями либо внутри укрытия, дабы переждать работу противника», — рассказал корреспондент.

Крупный калибр российских гаубиц Д-30 наведен на Северск, где ВСУ сосредоточили свои основные резервы, благодаря которым они подпитывают живой силой линию соприкосновения на Белогоровке и Спорном.

Методичное уничтожение резервных вражеских сил в Северске заметно облегчает работу российской пехоте. Артиллеристы также отмечают, что ответные удары со стороны противника проходят меньше — попросту стрелять некому, да и не всегда есть чем.

22 сентября сообщалось, что танковые экипажи Т-90М «Прорыв» подразделений тульских десантников на северском направлении прицельным огнем остановили противника, пытавшегося прорвать оборону российских позиций.

19 сентября военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как артиллерия и авиация РФ нанесли удар по ВСУ на северском направлении. Он рассказал, когда по целям работает артиллерия, а когда подключается авиация.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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