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РФ призвала ООН отреагировать на бесчинства Украины в сфере прав человека

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Фото: Global Look Press/Li Muzi
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Российская делегация 26 сентября призвала правозащитные механизмы ООН отреагировать на бесчинства киевских властей в сфере прав и свобод. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин на 54-й сессии Совета Организации объединенных наций по правам человека (СПЧ), проходящей в Женеве.

Позиция балтийских стран и коллективного Запада в целом является, по мнению делегации, абсолютно недопустимой, «подыгрывающей украинскому неонацизму».

«Призываем верховного комиссара ООН по правам человека, возглавляемое им управление, а также профильные спецпроцедуры СПЧ отреагировать на произвол и бесчинство киевских властей», — заявил Бармин.

Он обратил внимание, что на Украине были приняты законы о тотальной украинизации, затронувшей образование, науку, культуру, СМИ, радио и телевидение.

«Усиливаются репрессии в отношении любых несогласных с действиями властей. По всей стране свободно действуют неонацистские формирования, радикалы открыто и безнаказанно расправляются с неугодными», — отметил дипломат.

Бармин напомнил о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, духовенство и прихожан, которые стали «самыми масштабными в новейшей истории страны».

Дипломат заметил, что насильственные исчезновения, произвольные и незаконные задержания стали распространенной практикой на Украине, а сотрудники правоохранительных органов и Службы безопасности Украины (СБУ) систематически применяют пытки и насилие в отношении задержанных.

«Абсолютно недопустимо, что на этом фоне прибалтийские страны и коллективный Запад в целом подыгрывают украинскому неонацизму: чествуются ветераны «Ваффен-СС», военные преступники и коллаборационисты приветствуются в национальных парламентах, уничтожаются советские и российские памятники и монументы», — сказал представитель делегации РФ.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.

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Ранее, 25 сентября, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предложил судить украинских неонацистов, а также одобряющих их действия западных чиновников на специальном Международном трибунале после окончания специальной военной операции (СВО).

До этого, 23 сентября, было опубликовано фото с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады, на котором он приветствует 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Посол России в США Анатолий Антонов 26 сентября назвал циничной невнятную реакцию Вашингтона на события в законодательном органе Канады, учитывая якобы повышенное внимание администрации к соблюдению прав человека и борьбе с антисемитизмом.

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