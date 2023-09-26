Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос СМИ, прокомментировал отказ Америки осудить неонацистские выпады в парламенте Канады. Об это стало известно 26 сентября из официального Telegram-канала Посольства России в США.

«Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсесовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом», — считает Антонов.



По его мнению, отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте является осквернением памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны.

Он подчеркивает, что это предательство памяти, в том числе американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США.



«Стоит ли тогда удивляться, если награду внешнеполитического ведомства США «отважные женщины-иностранки» в этом году из рук госсекретаря Э.Блинкена получила печально известная «Тайра» — преступница Ю.Паевская, причастная к похищению детей в Мариуполе после убийства их родителей? Возможно, неслучайно дипломатам Посольства России в Вашингтоне отказывают в проведении церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище в память о совместной борьбе советских и американских солдат с нацизмом в рамках традиционного мероприятия «Дух Эльбы»?» — задался вопросом посол.



Антонов также затронул тему нацизма на Украине. По его наблюдениям, когда заходит речь на эту тему, местный политистеблишмент демонстрирует «невнимательность».

«Не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 г. в Доме профсоюзов в Одессе. Не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми «добровольческими батальонами» эсесовской символики. Не возражает против открытия в самих Соединенных Штатах памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Гитлером», — объясняет он.



Посол добавил, что подобное отношение официального Вашингтона обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века. Таким образом, американские власти готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее неонацистское «отребье» в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.



В заключении Антонов подчеркнул, что российские Вооруженные Силы в рамках спецоперации сражаются против переписывания истории Второй мировой войны, останавливают «коричневую чуму».

Ранее, 23 сентября, американские СМИ опубликовали фото, на котором Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

После этого, 24 сентября, спикер канадской палаты общин Энтони Рота публично извинился в социальных сетях за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС.

25 сентября посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана СС.

Профессор военного университета МО РФ Юрий Рубцов убежден, что на самом деле канадская сторона не раскаивается в своем поступке. По его мнению, Энтони Рота не мог не знать личности приглашенного.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.