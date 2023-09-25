Историк усомнился в искренности Канады после оваций ветерану СС

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота, пригласивший ветерана нацистской дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунка в зал парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, не мог не знать личности приглашенного. Канадская сторона не раскаивается в содеянном, высказал мнение доктор исторических наук, профессор военного университета МО РФ Юрий Рубцов в понедельник, 25 сентября.

«Для Канады это совершенно невероятно, потому что Канада — это, пожалуй, больше, чем США, рассадник украинского неонацизма. Не знать таких вещей нельзя. Совершенно ясно, в каком качестве этот деятель был приглашен, да еще и на встречу с президентом Украины», — ответил эксперт на вопрос телеканала «Звезда» о том, могла ли канадская сторона не знать, кого пригласила на встречу с украинским лидером.

Историк добавил, что извинения, которые принес Рота, неискренние.

«Мы делаем вид, что извиняемся, а вы делаете вид, что вы наши извинения принимаете», — заключил он.

Ранее в этот день посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана СС, передает RT.

Ноты и приложенные к ним личные письма, по словам Степанова, будут адресованы министру иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министру Джастину Трюдо. Отправить их планируется на адреса МИД Канады и в офис главы правительства страны, пишет Life.Ru.

Степанов убежден, что приглашение в парламент Ярослава Хунки было не ошибкой, а «следствием безнаказанности бывших нацистских преступников», пишет «Москва 24». Посол заявил, что Оттава чувствует себя безнаказанной за пособничество бывшим преступникам, поскольку значительная часть конгресса Канады и Украины состоит из потомков нацистских приспешников.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

24 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС, сообщает телеканал «360». Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Хунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

25 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не знал о приглашении в законодательный орган страны 98-летнего ветерана дивизии СС, пишет ИА «Регнум».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.