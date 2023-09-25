В РВИО призвали судить поддерживающих неонацизм западных чиновников

После окончания российской спецоперации должен быть создан Международный трибунал, на котором нужно судить не только украинских неонацистов, но и одобряющих их действия западных чиновников. Таким мнением 25 сентября с «Известиями» поделился научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

«На Украине, в Европе не просто стали забывать о действиях эсэсовцев, нацистов, в частности, дивизии СС «Галиция». Фактически сегодня Европа и Канада быстро движутся к неонацистским государствам. А как иначе можно себе представить ситуацию, когда 98-летний ветеран эсэсовской дивизии, участники которой были замешаны в убийствах мирного населения, в холокосте, в уничтожение женщин, детей, стариков на территории Советского Союза, в Польше, в Югославии, в Словакии, сегодня чествуются на государственном уровне, им аплодируют», — сказал Мягков.

По его мнению, эта ситуация похожа на ту, что происходила в Рейхстаге во время гитлеровского режима, когда чествовали того или иного эсэсовца, например генерала-губернатора оккупированной Польши Ганса Франка.

Историк напомнил, что Канада после окончания Второй мировой войны принимала у себя бывших нацистов, бывших эсэсовцев, в том числе и украинских. И это «дало свои плоды», заметил собеседник «Известий».

«Хотелось бы подчеркнуть, что активную работу по приглашению ветеранов СС и вообще, связанную с восхвалением украинских эсэсовцев, проводит в Канаде сегодня не только парламент, а заместитель премьер-министра Христя Фриланд, дедушка которой был пособником нацистов в Кракове и пел хвалебные гимны [Адольфу] Гитлеру в «Краковских вестях», где он был главным редактором», — сказал эксперт.

Мягков добавил, что после окончания российской спецоперации должен быть создан Международный трибунал, где будут судить не только неонацистов-украинцев, но и их пособников из числа западных чиновников, которые «активно потворствуют неонацизму на Украине и по сути дела сами становятся неонацистами».

Националистические настроения на Украине стали развиваться еще в начале XX века. Идеологической основой выступала книга украинского философа Дмитрия Донцова «Национализм», написанная в 1926 году. Автор призывал завоевывать «нации-плебеи» и бороться «со всем российским обществом».

Через три года была основана Организация украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Ее члены превозносили идею превосходства украинской нации и стремились к созданию единого независимого украинского государства.

Лидер объединения Евгений Коновальцев был ликвидирован в Роттердаме в 1938 году. После его смерти главой ОУН стал экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, однако нового лидера поддержали не все. От движения откололась новая ветвь под предводительством боевика из Галиции Степана Бандеры.

В годы Второй мировой войны бандеровцы активно сотрудничали с нацистами, их батальоны участвовали в геноциде евреев и советских граждан. В 1942 году члены движения создали собственное вооруженное формирование под названием «Украинская повстанческая армия» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). Оно просуществовало до 1950-х годов, пока советские спецслужбы не ликвидировали боевиков. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

После развала Советского Союза, в начале 1990-х годов, на Украине началась героизация членов националистических группировок. Был изменен текст исторических учебников, стартовала масштабная кампания по дезинформации. Занимавший пост президента Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил званием «Герой Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Глава российского государства также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.