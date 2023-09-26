Почта Украины во вторник, 26 сентября, представила эскиз марки с изображением 98-летнего украинского националиста, воевавшего в годы Второй мировой войны на стороне Германии.

Помимо самого экс-бойца СС на лицевой части марки изобразили аплодирующего президента Украины Владимира Зеленского с женой. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, стоявший рядом с украинским лидером во время заседания парламента, на данной картинке отсутствует.

Ранее в этот же день спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием националиста Хунку. Он также отметил, что официально покинет пост 27 сентября.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

25 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.