Запрячь на работе: женщины-рикши в Японии

В Японии всё чаще можно встретить на улицах женщин-извозчиков. Сложная ситуация в сфере занятости подталкивает представительниц слабого пола к тяжелому физическому труду. Как устроена работа рикши — в фотогалерее «Известий».
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Рикша — традиционный вид транспорта в Азии
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Он представляет собой повозку на 1–2 пассажиров, которой управляет человек
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Работа сертифицированного рикши связана с ежедневными серьезными физическими нагрузками
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Одна тележка может достигать в весе до 250 кг
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В среднем извозчик пробегает за день 20 км
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Эту профессию принято считать мужской, но ситуация меняется
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В последнее время рикшами всё чаще становятся молодые женщины
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Некоторые молодые девушки мотивируют свой выбор желанием проявить себя и доказать равноправное положение с мужчинами
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Однако в большинстве случаев причиной служит кризис на рынке труда
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В Токио предложение о работе получает менее 10% от общего количества соискателей
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Фото: REUTERS/Issei Kato
При этом самые успешные рикши зарабатывают более 1 млн иен в месяц, что превышает средние показатели по стране в три раза
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Помимо функции такси, рикши часто выступают в роли экскурсоводов
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Выходу на маршрут предшествуют четыре месяца обучения
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Помимо непосредственно извоза, девушки должны следить за состоянием своих повозок. «Я пришла сюда, потому что решила, что нестандартная профессия может стать моим преимуществом», — говорит тридцатилетняя Мисато
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