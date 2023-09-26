Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды
Работу Керченской паромной переправы временно остановили 26 сентября из-за ухудшения погодных условий. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по Республике Крым.
26 и 27 сентября на полуострове ожидается северо-восточный ветер с порывами до 20–25 м/с. Кроме того, объявлено штормовое предупреждение.
Переправа, в частности, используется для транзита грузового транспорта.
В прошлый раз из-за погоды работу переправы приостанавливали 18 июня. В тот же день она была возобновлена.