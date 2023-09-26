Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале 26 сентября.
«Около 5:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее, 25 сентября, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области. В Минобороне сообщили, что попытка совершить атаку пресечена около 22:30.
Около 23:00 25 сентября над Курской областью сбиты еще два украинских БПЛА. Ведомство сообщает о пресечении попытки террористической атаки киевского режима по территории РФ.
Ранее в тот же день были перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями. ПВО сбили БПЛА около 10:00.
24 сентября в Курске было атаковано административное здание в Центральном округе, незначительно повреждена крыша. Позже в этот же день стало известно об ущербе нескольких частных домовладений. Также выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших не зафиксировано.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.