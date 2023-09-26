Реклама
Прямой эфир
Мир
Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы
Мир
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Интернет и технологии
WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4
Мир
Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Общество
Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Мир
Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Армия
В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Авто
Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%
Мир
В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков
Мир
В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Происшествия
В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Мир
Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300
Сюжет:

Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале 26 сентября.

«Около 5:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

Ранее, 25 сентября, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Курской области. В Минобороне сообщили, что попытка совершить атаку пресечена около 22:30.

Около 23:00 25 сентября над Курской областью сбиты еще два украинских БПЛА. Ведомство сообщает о пресечении попытки террористической атаки киевского режима по территории РФ.

Ранее в тот же день были перехвачены два украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями. ПВО сбили БПЛА около 10:00.

24 сентября в Курске было атаковано административное здание в Центральном округе, незначительно повреждена крыша. Позже в этот же день стало известно об ущербе нескольких частных домовладений. Также выбиты стекла в многоквартирном доме. Пострадавших не зафиксировано.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023