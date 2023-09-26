Российская система ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Курской областью
Минобороны РФ сообщило, что 25 сентября над Курской областью были сбиты еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
«25 сентября около 23:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в этот день Минобороны уже сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Курской области около 22:30.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.
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