В Курске после атаки украинских дронов повреждено несколько зданий

В Курске после атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) повреждено несколько домов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале в понедельник, 25 сентября.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме», — написал губернатор.

Также, по его словам, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших не зафиксировано.

«Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме», — упомянул Старовойт.

Он также сообщил, что помощь в восстановлении пострадавшего жилого имущества будет оказана всем жителям, чьи дома были повреждены БПЛА.

Ранее, 24 сентября, Старовойт сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске, у которого после произошедшего незначительно повреждена крыша.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.