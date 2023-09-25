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Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской областью

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Фото: РИА Новости
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Минобороны РФ 25 сентября сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Курской области.

Отмечается, что попытка атаки беспилотников самолетного типа пресечена около 22:30.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день Минобороны сообщило, что была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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