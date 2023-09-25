Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской областью
Минобороны РФ 25 сентября сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Курской области.
Отмечается, что попытка атаки беспилотников самолетного типа пресечена около 22:30.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.
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