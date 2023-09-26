Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил воздушную цель ВСУ в зоне спецоперации

Расчет ЗРК «Тунгуска» уничтожил воздушную цель Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Минобороны России 26 сентября продемонстрировало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Южной группировки войск.

Данные комплексы «Тор-М2» несут вахту по защите российских военных колонн и позиций наземных группировок в круглосуточном режиме. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотники, самолеты, вертолеты и ракеты ВСУ. «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов.

«Нам приходится работать в основном с беспилотными летательными аппаратами, а также квадрокоптерами — с разведывательными и ударными. Они меняются — у них появляется больше разновидностей. Также есть приданные средства — ЗРК «Оса», «Стрела-10», «Тунгуска» есть. Вот буквально вчера была уничтожена воздушная цель — ЗРК «Тунгуска» ее увидела, отработала штатно: один пуск — одно поражение. Также мы взаимодействуем с соседними всеми подразделениями ПВО — с зенитными батареями, зенитно-ракетными батареями, с РЭБ-ом взаимодействуем. И у нас есть хорошая налаженная связь — как только где-то один даже разведчик пункта воздушного наблюдения (ПВН) обнаружил одну цель — мы сразу включаемся в работу, передаем друг другу информацию и делаем всё, чтобы эту цель уничтожить», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи.

ЗРК «Тор-М2» способен обнаруживать сразу четыре десятка летательных аппаратов на расстоянии свыше 30 км от позиционного района. Поражение целей может совершаться в движении, а для стрельбы с места требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска. После выполнения пусков зенитных ракет по целям расчеты ЗРК незамедлительно меняют позиции.

«Выезжаем в определенной точке, где наиболее хороший обзор местности. Осуществляем поиск, обнаружение, определение госпринадлежности цели с последующим захватом. И в случае, если это чужая цель, осуществляем пуск и уничтожение данной цели», — сказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2».

В арсенал «Тор-М2» входят 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М338К. Оборудование комплекса, состоящее из радиолокационного радара, станции обнаружения целей сантиметрового диапазона и другой аппаратуры, позволяет автоматически определять и захватывать наиболее опасные цели.

Ранее в этот же день сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа уничтожили вскрытые разведкой командные пункты и скопления бронетехники украинских боевиков в зоне проведения СВО на купянском направлении.

25 сентября корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российские военные защищают свои рубежи, отбрасывая вооруженные формирования Украины (ВФУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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