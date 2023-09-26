Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили бронетехнику ВСУ на купянском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа уничтожили вскрытые разведкой командные пункты и скопления бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ 26 сентября.

Действия военной разведки ЗВО позволили обнаружить опорный пункт с личным составом, а также скопления бронетехники противника на купянском направлении.

По данным оборонного ведомства, батарея РСЗО «Ураган» выехала из укрытия и выдвинулась на огневые позиции. Расчеты выставили орудия по координатам и произвели пуски 220-миллиметровыми снарядами.

РСЗО «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Особенность боевой машины состоит в том, что поразив все цели, она переходит из боевого в походное положение, быстро покидая боевые позиции. Таким образом, у противника не остается времени на ответные удары.

Командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным Бирюза отмечает легкость работы на машине в связи с минимальным количеством «электрики». Он подчеркивает высокую дальность и значительный калибр.

«Противник не ожидает нашей атаки. Поэтому застать врасплох — это один из факторов успешного боя», — добавляет Бирюза.

По словам командира «Урагана», отряд понимает друг друга с полуслова, так как каждый знает свое дело.

Точки, выбранные для стрельбы, расчеты «Ураганов» меняют до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные. На каждой находиться можно несколько минут.

Старший офицер батареи, получив новые цели от вышестоящего командования или разведчиков, выбирает, сколько именно будет выпущено ракет.

«Ураганы» способны поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км — укрепрайоны, артиллерийские батареи, узлы связи, скопление живой силы, бронетехнику противника.

Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), операторы которых фиксируют попадания. Расчеты реактивной артиллерии постоянно курсируют вдоль предварительных позиций, от получения координат до удара — несколько минут.

Ранее, 25 сентября, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как российские военные защищают свои рубежи, отбрасывая вооруженные формирования Украины (ВФУ).

Журналист пообщался со служащими расчета, работающими на реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град». В частности, выпускник Петербургской артиллерийской академии, командир взвода на передовой с позывным Сокол рассказал, как пригодились в зоне СВО уроки тактики, боевой работы, стрельбы.

24 сентября «Известия» опубликовали видео с дрона, на котором видно, как бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка зачищают регион Запорожской области от ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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