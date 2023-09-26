Глава АБР заявил о появлении новых серых схем на рынке ипотеки

На рынке ипотеки появились серые схемы, повышающие риски выдач ипотечных ссуд: россиянам помогают скрыть от банка, что средства для первоначального взноса по ипотеке были получены в кредит. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

«Нам известно о схемах, когда посредники (чаще всего сотрудники компаний-застройщиков) помогают людям взять кредит в одном банке таким образом, чтобы информация об этом не дошла до другого банка, где человек собирается оформлять ипотеку. При этом выдерживается определенный срок между подачей заявки на ипотеку и на кредит», — пояснил он.

В АБР уверены, что с деятельностью таких «помощников», которые работают за свой процент, нужно бороться.

Вместе с тем в ассоциации считают, что масштабные льготные ипотечные программы надо сворачивать, потому что они приводят к серьезному дисбалансу. Если в экономике ставки высокие, не нужно выдавать кредиты под низкие проценты — это значит, что в дальнейшем их не будут выплачивать, подчеркнул Лунтовский.

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