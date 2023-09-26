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Азербайджан отправил помощь пострадавшим от взрыва цистерны

Алиев: помощь пострадавшим при взрыве цистерны близ Ханкенди отправлена
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Власти Азербайджана направили помощь пострадавшим при взрыве цистерны на заправочной станции близ Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта). Об этом 26 сентября сообщили в администрации президента республики Ильхама Алиева.

«С целью оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения 200 человек», — говорится в сообщении.

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Ранее, 25 сентября, армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна сообщили о взрыве цистерны в бензинохранилище на дороге Степанакерт – Аскеран, в результате которого пострадали более 200 человек. Омбудсмен подчеркнул, что медицинских возможностей региона недостаточно для спасения жизней людей и призвал задействовать самолеты санитарной помощи.

Пострадавшие доставлены в медицинские центры Степанакерта. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе, заявив, что единственным путем к миру в регионе является роспуск режима в Степанакерте и полный вывод армянских вооруженных сил со спорной территории.

В этот же день, по сообщениям Гегама Степаняна, в результате военной операции погибло 25 человек, 138 ранены. Он также отметил сложности с доставкой раненых в Степанакерт в связи с отсутствием топлива и связи.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны вернуться к мирному урегулированию конфликта и прекратить военные действия.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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