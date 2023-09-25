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Более 200 человек ранены в результате взрыва в пригороде Степанакерта

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Фото: 24News
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Более 200 человек пострадали в результате взрыва на топливном складе в пригороде Степанакерта. Об этом 25 сентября сообщил новостной портал 24News со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна.

«Состояние здоровья большинства тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Арцаха (Нагорного Карабаха. — Ред.) недостаточно, чтобы спасти жизни людей», — сообщил Степанян.

Он также добавил, что необходима срочная помощь санитарной авиации.

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О взрыве топлива на складе в пригороде Степанакерта сообщалось ранее в этот день. По словам очевидцев, около взорвавшейся цистерны с бензином находилось множество водителей. Они пытались достать топливо, чтобы покинуть Карабах на собственных автомобилях.

Ранее в этот день сообщалось о 6650 покинувших территорию Нагорного Карабаха беженцах. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 тонн гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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