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Омбудсмен НКР сообщил о 25 погибших в результате обстрелов

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Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян
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В результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе погибло 25 человек, сообщил 19 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter) уполномоченный по правам человека в республике Гегам Степанян.

«По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 20:00 в результате полномасштабной агрессии со стороны Азербайджана есть 25 погибших», — написал он.

По его словам, среди погибших двое мирных жителей.

Степанян добавил, что 138 человек получили ранения в Нагорном Карабахе, среди которых 29 мирных жителей, из них 11 — дети.

Он отметил, что из-за отсутствия топлива и связи осложнена доставка пострадавших и раненых в Степанакерт.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Это должно делаться принимая во внимание новые реалии, то есть ввиду признания Ереваном территории Азербайджана по состоянию на 1991 год.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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