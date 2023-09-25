Трюдо выразил огорчение из-за чествования бывшего бойца СС в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо расстроен ситуацией с чествованием в парламенте ветерана нацистской дивизии СС «Галиция».

«Это очень расстраивает, но спикер (палаты общин Энтони Рота. — Ред.) признал свою ошибку и извинился. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом», — заявил он 25 сентября журналистам.

При этом Трюдо указал, что поддержка Киева продолжится.

Ранее в этот день посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия направит ноту Канаде из-за приглашения на заседание парламента ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Гунки.

В связи с произошедшим организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галиция».

Позднее, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Гунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

Между тем 25 сентября доктор исторических наук, профессор военного университета МО РФ Юрий Рубцов отметил, что Рота не мог не знать личности приглашенного. По его мнению, канадская сторона не раскаивается в содеянном

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.