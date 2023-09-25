Отсрочки по кредитам предоставили тысячам мобилизованных

Суды удовлетворили более 24 тыс. исков о незаконно утраченной госсобственности на сумму свыше 187 млрд рублей. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 25 сентября. Также он рассказал президенту, что по итогам проверки надзорных органов 23 региона снизили тарифы на электроэнергию более чем на 4 млрд рублей. За что Владимир Путин поблагодарил Игоря Краснова и скольким мобилизованным предоставлены «кредитные каникулы» — в материале «Известий».

Что обсуждалось на встрече

Российские прокуроры приостановили мобилизованным «тысячи исполнительных производств», предоставив им кредитные каникулы, рассказал Игорь Краснов. Ведомство в целом следит за предоставлением мер поддержки всем военнослужащим и их семьям, а также реагирует на оказание некачественной медицинской помощи раненым, отказы в средствах реабилитации и в выплатах семьям страховок в связи с гибелью военнослужащих.

Более 6 тыс. исков в защиту социально незащищенных слоев населения удовлетворили суды за первое полугодие — в частности, речь в таких спорах шла о создании безбарьерной среды и оказании помощи многодетным семьям. Генпрокурор также обратил внимание на рост отказов инвалидам в предоставлении технических средств реабилитации из-за их удорожания, но ситуация уже исправляется.

В настоящее время в органы прокуратуры поступило порядка 4 млн обращений граждан, сказал Игорь Краснов. По его словам, россиян особо волнуют нарушения в сфере ЖКХ и завышенные тарифы. По этой теме ежегодно приходят сотни тысяч жалоб. После полной проверки отрасли электроэнергетики и газоснабжения 23 региона снизили тарифы на электроэнергию на последующие два года на сумму более 4 млрд рублей. Отдельно генпрокурор обратил внимание на несоблюдение сроков и отставание от графиков ремонта коммунальной инфраструктуры.

Прокуроры пресекли свыше 12 тыс. нарушений в период подготовки и проведения летней детской оздоровительной кампании. Среди них — проблемы с организацией питания, провозом детей к месту отдыха и обратно, инфекции, а также массовые отравления в местах отдыха.

В зоне постоянного внимания Генпрокуратуры остаются вопросы снижения административного давления на бизнес. Так, ведомство уже приступило к формированию планов проверок на 2024 год. «Безусловно, приложим все усилия, чтобы проверок было как можно меньше. Самым главным, ключевым критерием у нас остается принцип непроведения проверок на неопасных объектах», — сказал Игорь Краснов.

Суды удовлетворили свыше 24 тыс. исков из-за незаконной утраты госсобственности более чем на 187 млрд рублей. Средствами надзора добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности РФ, заявил Игорь Краснов. Кроме того, в 80 регионах были выявлены хищения и прочие должностные преступления, по которым возбуждены сотни уголовных дел.

Президент поблагодарил прокуратуру за соблюдение законности в ОПК. «Вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, так же как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», — заключил Владимир Путин.