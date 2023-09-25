В Словакии 30 сентября состоятся президентские выборы, на которых, по данным социологических опросов, фаворитом является социал-демократическая партия Smer («Курс»). По данным SME.sk, у политсилы рейтинг в опросах от 15 сентября достигает 19,4%.

Лояльную Киеву партию «Прогрессивная Словакия» действующего президента страны Зузаны Чапутовой поддерживают 18,2% населения, а ориентированную на Евросоюз «Голос» — 15,1%.

Лидер Smer — бывший премьер-министр Роберт Фицо — является противником оказания военной помощи Украине и присоединения этой страны к НАТО.

Ранее в интервью Financial Times Фицо заявил, что война на Украине началась не в 2022 году, а в 2014-м, «когда украинские нацисты и фашисты пришли убивать русских людей в Донбасс».

Замглавы Smer Любош Блаха придерживается позиции, что США ведут активную прокси-войну против России на территории Украины, а Москва является защитником своей истории и ценностей.