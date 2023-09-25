Вынужденные SMERы: что может потерять Киев после выборов в Словакии

Предстоящие 30 сентября парламентские выборы в Словакии могут заметно ослабить западную поддержку Украины. Согласно опросам, фаворит голосования — партия SMER во главе с экс-премьером Робертом Фицо, неоднократно выступавшим против оказания Братиславой (ныне одной из самых активных сторонников Киева) военной помощи Киеву. Подробнее о том, почему такая позиция оказалась близка немалому числу словаков и стоит ли при этом относить Фицо к пророссийским и антиевропейским политикам, — в материале «Известий».

Фицо возвращается

За последние четыре года в Словакии сменилось четыре премьер-министра. Приходившие на смену друг другу коалиции спорили из-за мер борьбы с COVID-19, инфляции или энергетического кризиса. Но в одном они были едины: Братислава всячески поддерживала Украину.

По ряду исследований в пересчете на душу населения Словакия оказалось одной из самых щедрых сторонниц Киева. Она же стала первой страной НАТО, отправившей украинцам истребители — 13 МиГов советской эпохи. Впрочем, помощь была не бескорыстной — в качестве компенсации Братиславе были обещаны €200 млн от Евросоюза и некие неназванные вооружения от США на $745 млн, сообщал в конце весны тогдашний министр обороны Ярослав Надь.

В ближайшее время такой подход может измениться на 180 градусов. 30 сентября страну ждут парламентские выборы, фаворит которых — лидер партии SMER Роберт Фицо, стоявший во главе словацкого правительства в 2006–2010 годах, а затем и в 2012–2018 годах, — уже не раз открыто обещал прекратить любую поддержку Киева в случае своей победы.

«Никакое количество западного оружия, поступающего на Украину, не изменит ход <конфликта>», и с Россией следует заключить «компромиссное мирное соглашение», заявил он на днях в интервью агентству AP.

В прошлом господин Фицо неоднократно ставил под сомнение политику антироссийских санкций и выступал за то, чтобы Словакия как член НАТО непременно заблокировала прием Украины в Североатлантический альянс.

По данным большинства опросов, несколько последних месяцев партия SMER уверенно лидирует в рейтингах, причем ближе к выборам они демонстрируют рост. Согласно опросу, обнародованному в конце прошлой недели порталом pravda.sk, рейтинг этой левоцентристской силы достигает 20,3%. Ближайший конкурент — социал-либеральная и проевропейская партия «Прогрессивная Словакия» — находит поддержку у 17,2% словаков. Замыкающая тройку лидеров партия «Голос», созданная еще одним экс-премьером и бывшим членом SMER Питером Пеллегрини, котируется на уровне 13,1%. При этом сам Пеллегрини, от которого во многом зависит поствыборный расклад, пока воздержался даже от намеков, на чью сторону он склонен перейти при формировании коалиции после сентябрьского голосования.

Русофильская мотивация

Конечно, популярность как самого Фицо, так и его политической силы базируется далеко не только на симпатиях к его внешнеполитическому курсу. Однако, как демонстрировали самые разные опросы, демонизация России действительно не особо импонирует большинству словаков.

К примеру, мартовский опрос исследовательской группы Globsec, базирующейся в Братиславе, показал: виновной в конфликте на Украине Россию считают 40% жителей, тогда как 51% уверен, что «прежде всего ответственны» сама Украина и Запад. Недавнее же исследование, проведенное аналитическим центром НАТО, выявило еще одну неприятную для коллективного Запада вещь: половина населения Словакии против продолжения помощи Украине.

Президент республики Зузана Чапутова, которую журналисты спросили о том, почему в словацком обществе столь сильны русофильские настроения, объяснила это смесью «позитивного отношения людей к общим славянским корням», возможными «ошибками в общении демократических политических лидеров» с народом и влиянием дезинформации.

Однако многим аналитикам ответ кажется куда более простым: после финансово ударившей по всем пандемии словакам уже надоели последующий рост цен на энергоносители и инфляция, усилившиеся из-за конфликта на европейской территории.

При этом в своем нежелании снабжать Киев деньгами и вооружением партия SMER не одинока. Открыто против помощи Украине выступают еще как минимум две политические силы — крайне правая «Республика» и Словацкая национальная партия. Обе эти силы, которые сообща набирают около 15% голосов избирателей, нередко относят к числу потенциальных партнеров Фицо по коалиции.

— «Республика» была первой политической партией, которая заговорила о прекращении санкций и военной/финансовой поддержки Украины. Причина проста. Мы понимали последствия этого и видим это сейчас в виде финансового бремени. Единственное, чего мы хотим, — иметь хорошие отношения с нашими партнерами, дешевую энергию и более дешевые товары/услуги для граждан, — сказал «Известиям» представитель этой партии, евродепутат Милан Угрик.

Словакия превыше всего

Пока победа SMER — дело, решенное наполовину. Партия наверняка, как и прогнозируется, получит большинство, но будет вынуждена искать коалиционных партнеров. В общей сложности в новый парламент, по оценкам IPSOS, пройдут восемь партий — как либерального толка, так и тех, кого в Европе считают пророссийскими. Но то, что тон в коалиции будет задавать именно Роберт Фицо и его однопартийцы, понятно уже сейчас.

И это, разумеется, тревожит проевропейский политический мейнстрим в Словакии. К примеру, еще летом Ярослав Надь, покинувший в мае пост министра обороны и возглавлявший до того кампанию по отправке оружия на Украину, заявил: согласно отчетам разведки, некий гражданин Словакии посетил РФ «для получения финансовых ресурсов в интересах SMER». Никаких доказательств он не представил, но позволил себе громогласно заклеймить партию экс-премьера в качестве «троянского коня» Москвы.

Другие оппоненты Фицо решили понагнетать на тему того, что победа SMER отдалит страну от ЕС и НАТО. «Они начнут менять внешнеполитическую ориентацию и фактически начнут выводить Словакию из европейских структур и структуры НАТО», — решил сгустить краски председатель партии «Демократы» Эдуард Хегер, который до середины мая занимал пост временного премьер-министра Словакии.

При этом сам Фицо никогда не говорил ничего, даже близко намекающего на желание Братиславы порвать с евроструктурами.

— В программе его партии жирными буквами прописано, что они ощущают себя частью евроатлантического пространства и никаким образом не ведут речь о выходе из ЕС и НАТО и западного общества, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников.

Тем не менее лейтмотивом большинства статей западной прессы о выборах в Словакии стала мысль о том, что единству ЕС будет нанесен заметный урон, поскольку приход к власти SMER выводит противодействие помощи Киеву уже в мейнстрим, а не остается уделом тех, кого в Европе именуют маргиналами.

Напомним, до сих пор единственной страной ЕС, чьи власти открыто выражали нежелание помогать Украине, была Венгрия и ее премьер Виктор Орбан. Недавно, впрочем, с такой же угрозой выступили и в Варшаве — явно не из симпатий к России (от самой русофобской страны ЕС ожидать такого странно), а на фоне конфликтов с Киевом из-за поставок зерна.

— Конечно, это может повлиять на отношения (Братиславы и Брюсселя). Вопрос в том, хватит ли у SMER политического мужества пойти на этот шаг и выдержать реакцию институтов ЕС. Кто знает? Но словацкое правительство должно отстаивать интересы словацких граждан, а не брюссельских бюрократов, — заметил евродепутат Милан Угрик.

При этом, как отметил Михаил Ведерников, Роберта Фицо сложно отнести к пророссийским политикам, несмотря на то что Словакия зависима от российских энергоресурсов, и речь не только о нефти и газе, но и о топливе для АЭС от «Росатома».

— Он прословацкий политик, который ратует за интересы страны. Конфликт на Украине пагубно влияет на его страну, и Фицо выступает за то, чтобы он решался мирным путем, поскольку, по его мысли, у этого конфликта нет возможности военного решения, — пояснил эксперт.

И хотя вероятный победитель выборов ратует за прекращение военной помощи Киеву, добавил собеседник редакции, партия SMER не собирается отказываться от гуманитарных поставок на Украину.