Adidas передаст в субаренду часть своих магазинов в России

Часть своих магазинов в России Adidas передаст в субаренду. Об этом «Известиям» сообщили в компании 25 сентября.

«В прошлом году мы объявили, что Adidas инициировал сворачивание своей деятельности в России. Процесс закрытия нашего бизнеса продолжается, как и было объявлено», — заметил представитель бренда.

В компании добавили, что приоритетами для Adidas являются ответственный подход, поддержка сотрудников и партнеров, которых затронуло это решение.

«В рамках процесса закрытия некоторые более чем из 100 закрытых магазинов Adidas предложены в субаренду», — уточнили там.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. В октябре компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек, а в ноябре стало известно, что, по данным Nasdaq, из-за приостановки бизнеса в РФ производитель лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

2 мая 2023-го газета «Коммерсант», ссылаясь на источник, написала, что немецкий производитель рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору. При этом 21 сентября вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что наиболее вероятный претендент на покупку магазинов Adidas — владелец компании Stockmann Яков Панченко.