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СМИ сообщили о планах Adidas передать бизнес в РФ зарубежному инвестору

«Ъ»: Adidas планирует передать подразделение в РФ зарубежному инвестору по примеру Reebok
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один из самых крупных в мире производителей спортивной одежды Adidas может пойти по примеру Reebok, передав свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Об этом пишет «Коммерсантъ» 2 мая, ссылаясь на экспертов.

По словам источника агентства, немецкий производитель спортивной одежды уже рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору. Такой способ, по оценкам экспертов, позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.

Специалисты также сошлись во мнениях, что компании сейчас невыгодно платить за аренду неработающих магазинов — в частности, когда штрафы за досрочное расторжение договора весьма выше, чем общая сумма платежей до конца срока аренды, пишет «Газета.Ru».

Однако аналитики подчеркнули, что после возобновления работы бывшим магазинам Adidas придется вступить в период высокой конкуренции, поскольку после ухода ряда западных брендов с российского рынка покупатели сделали выбор в сторону мультибрендовых магазинов и маркетплейсов.

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В ноябре сообщалось, что Adidas лишилась €100 млн выручки в III квартале 2022 года по причине приостановки бизнеса в РФ. При этом выручка компании, которая не связана с курсами валют, в III квартале поднялась на 4%.

31 октября 2022 года стало известно, что Adidas вслед за Uniqlo начал отказываться от своих торговых точек в РФ, которые считаются «неформатными и слабыми» с точки зрения оборотов.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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