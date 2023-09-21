Новым владельцем бизнеса Adidas в РФ может стать владелец Stockmann Яков Панченко

Наиболее вероятный претендент на покупку немецких магазинов Adidas — владелец компании Stockmann Яков Панченко. Об этом в четверг, 21 сентября, «Известиям» рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«У сторон уже идут переговоры, и вопрос только в том, как будет структурирована эта сделка. Весь процесс уже находится на завершающей стадии обсуждения. Сейчас у сторон есть планы по запуску нового спортивного бренда. Думаю, что он начнет работать на базе магазинов Adidas: в торговых точках будет представлен ассортимент этой торговой марки», — добавил он.

Сейчас спортивные товары не ассоциируются со Stockmann, которыми уже управляет Яков Панченко. Поэтому было бы разумно запустить новый бренд, чтобы у людей сформировалось узнаваемость свежего имени, уверен Павел Люлин.

Эксперт заметил, что есть высокая вероятность, что магазины сети откроются до конца года, «хотя времени осталось мало». Как правило, в таких случаях марку запускают в основных локациях, например, это «Авиапарк», «Европейский» и «Атриум».

Ранее у Adidas работало в РФ около 100 магазинов, но часть из них компания закрыла.

Ранее, 2 мая, «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что производитель спортивной одежды Adidas может передать свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Как отметила газета, это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных торговых точек в новом формате в стране.

Немецкий бренд Adidas заявил о приостановке работы в РФ и временном закрытии магазинов в марте 2022-го. 31 октября стало известно, что компания начала отказываться от некоторых своих торговых точек. 9 ноября американская компания Nasdaq сообщила, что производитель из-за приостановки бизнеса в РФ лишился €100 млн выручки в III квартале прошлого года.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров еще 19 сентября отметил, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, зачастую заинтересованы в продолжении работы в стране или в обеспечении условий для возвращения.