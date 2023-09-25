Шубы в России подорожали на 14%

Средние цены на меховые изделия в России выросли на 14%, следует из данных государственной системы маркировки «Честный знак», с которыми ознакомились «Известия» 25 сентября.

Так, в январе—августе 2023 года стоимость шубы составила 60,3 тыс. рублей, тогда как в тот же период 2022 года она достигала лишь 52,7 тыс. рублей. В начале сентября шубы подорожали еще больше — до 71,1 тыс. рублей.

Самыми популярными остаются шубы из овчины и норки, в 2023 году 59% продаж приходится на первые и 36% на вторые. Лидерами по покупке маркируемых шуб в 2023 году стали Ставропольский край (13,7 изделия на 1000 жителей), Кировская область (7,7 изделия на 1000 жителей), Москва (7,7 изделия на 1000 жителей), Тамбовская и Тверская области (2,6 и 2,3 изделий на 1 тыс. жителей соответственно).

«Шубы остаются предметом роскоши, но спрос на них стабильно сохраняется. Конечно, большую долю рынка занимает импортная продукция, но изделия российского производства также пользуются спросом», — сказала «Известиям» глава товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Анна Петрушина.

Ранее, 21 сентября, сообщалось, что, согласно исследованию Lamoda и аналитического агентства A2:Research, мужчины тратят на одежду до 30 тыс. рублей год, в то время как женщины готовы отдавать до 100 тыс. рублей ежегодно на новую одежду и обувь. При этом в сентябре этого года наблюдается увеличение трат россиян на одежду (+22%) в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. При приобретении вещей покупатели чаще всего обращают внимание на комфорт и практичность, соответствие модным трендам и качество.