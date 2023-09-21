Раскрыты траты мужчин и женщин на одежду в год

Для мужчин шоппинг — это базовая необходимость, поэтому они тратят на одежду до 30 тыс. рублей год. Для женщин это возможность поднять настроение. Они готовы отдавать до 100 тыс. рублей ежегодно на новую одежду и обувь. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda, проведенного совместно с аналитическим агентством A2:Research.

Большинство россиян обновляют гардероб раз в сезон (31%), еще 21% делают это каждый месяц. Ревизию шкафов в начале каждого сезона проводят 14%, а 13% респондентов занимаются этим перед важным событием. Полный разбор гардероба делают раз в год 25% опрошенных.

Половине женщин и трети мужчин не нужен повод, чтобы обновить гардероб. При этом каждый десятый россиянин обновляет гардероб исходя из появления новых модных трендов.

В сентябре этого года Lamoda отмечает увеличение трат россиян на одежду (+22%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, мужчины в сентябре этого года приобрели на 39% больше товаров, чем в прошлом году.

18% женщин готовы потратить до 100 тыс. рублей в год на обновление гардероба, еще 8% — от 100 до 200 тыс. рублей. Мужчины же тратят на обновление гардероба до 30 тыс. рублей (21%).

Согласно опросу, при покупке новой одежды россияне обращают внимание на комфорт и практичность вещи (29%). Часто упоминаются такие критерии как соответствие модным трендам (18%) и качество (16%). Стоимость вещи оказалась на четвертой позиции (14%).

В июле сообщалось, что в России упали цены на одежду. Так, средняя стоимость на пуховики упала на 15% в первом полугодии до 8,4 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Плащи также подешевели на 15%, до 6,4 тыс. рублей, куртки — на 17%, до 3,8 тыс. рублей.