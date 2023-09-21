Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 6 тыс. человек потерялись в лесах за грибной сезон
Мир
В Ливане из автомата обстреляли здание посольства США
Армия
Расчет «Оса-АКМ» ЦВО уничтожил более 30 разведдронов ВСУ
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Мир
Украина не приняла партию танков Leopard от Германии из-за их состояния
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Армия
Экипажи Ка-27 отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Раскрыты траты мужчин и женщин на одежду в год

Lamoda: в год на одежду мужчины тратят до 30 тыс., женщины до 100 тыс. рублей
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для мужчин шоппинг — это базовая необходимость, поэтому они тратят на одежду до 30 тыс. рублей год. Для женщин это возможность поднять настроение. Они готовы отдавать до 100 тыс. рублей ежегодно на новую одежду и обувь. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda, проведенного совместно с аналитическим агентством A2:Research.

Большинство россиян обновляют гардероб раз в сезон (31%), еще 21% делают это каждый месяц. Ревизию шкафов в начале каждого сезона проводят 14%, а 13% респондентов занимаются этим перед важным событием. Полный разбор гардероба делают раз в год 25% опрошенных.

Половине женщин и трети мужчин не нужен повод, чтобы обновить гардероб. При этом каждый десятый россиянин обновляет гардероб исходя из появления новых модных трендов.

В сентябре этого года Lamoda отмечает увеличение трат россиян на одежду (+22%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, мужчины в сентябре этого года приобрели на 39% больше товаров, чем в прошлом году.

18% женщин готовы потратить до 100 тыс. рублей в год на обновление гардероба, еще 8% — от 100 до 200 тыс. рублей. Мужчины же тратят на обновление гардероба до 30 тыс. рублей (21%).

Согласно опросу, при покупке новой одежды россияне обращают внимание на комфорт и практичность вещи (29%). Часто упоминаются такие критерии как соответствие модным трендам (18%) и качество (16%). Стоимость вещи оказалась на четвертой позиции (14%).

Шить хорошо: российские бренды начали производить одежду в странах СНГ
Как это может отразиться на стоимости продукции и какие регионы привлекают отечественные компании

В июле сообщалось, что в России упали цены на одежду. Так, средняя стоимость на пуховики упала на 15% в первом полугодии до 8,4 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Плащи также подешевели на 15%, до 6,4 тыс. рублей, куртки — на 17%, до 3,8 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023