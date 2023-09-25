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Кодексный анализ: проект о штрафах за наем без военника не поддержали в Госдуме

Почему парламентарии собираются отклонить документ и смогут ли авторы реанимировать инициативу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Законопроект о введении штрафов для работодателей за наем сотрудников без документов о воинском учете не получил поддержки в Госдуме. Профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству собирается дать рекомендацию отклонить документ, выяснили «Известия». Депутаты увидели в инициативе противоречие с Трудовым кодексом. В парламенте Калужской области, где разработали законопроект, не смогли пояснить, будут ли вновь предлагать ввести штрафы для работодателей уже с поправками в ТК РФ. В настоящее время в кодексе действительно нет запрета на заключение трудового договора с кандидатом без документов воинского учета, подтверждают юристы.

Можно работать

Законопроект, который вводит административные штрафы для работодателей за наем военнообязанных или подлежащих призыву граждан без документов воинского учета, не будет принят Госдумой в первом чтении. Такую рекомендацию палате в понедельник планирует дать профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству. Об этом «Известиям» рассказали в комитете.

Инициатива была внесена в конце мая законодательным собранием Калужской области. Региональные депутаты предлагают выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, документом предлагается наказывать руководителя, если он не сообщил в военкомат сведения о принятии на работу или увольнении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. В этом случае речь шла о штрафах от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Сейчас штраф за это составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей — такая норма касается как приема граждан на работу, так и зачисления на учебу.

Основная претензия к предлагаемым изменениям в КоАП РФ — противоречие с Трудовым кодексом. Дело в том, что в настоящее время запрета на заключение трудового договора без документов воинского учета не существует.

— В данном случае административная ответственность возможна только тогда, когда в отраслевом законе, Трудовом кодексе, эта норма о введении запрета установлена. В данном случае ничего такого нет, произвольно устанавливать административную ответственность без самой нормы права невозможно, — пояснили в комитете.

книжка
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Что касается самих размеров штрафов, то обсуждать их сейчас бессмысленно, потому что есть замечания по самому содержанию законопроекта, уточнили в комитете. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с «Известиями» подтвердил: запрет на заключение договора с работником, если он не предоставил документы о постановке на воинский учет, в настоящее время в ТК РФ не закреплен.

— Отсутствие у лица, поступающего на работу, документов воинского учета не указано в трудовом законодательстве в качестве обстоятельства, исключающего возможность его трудоустройства. Также их отсутствие не связано с его деловыми качествами. Таким образом, прием на работу граждан при отсутствии у них документа воинского учета правомерен, — отметил юрист.

В правительстве ранее поддержали законопроект, но при условии его доработки. «Известия» направили запросы в кабмин и Минтруд РФ с просьбой высказать позицию о возможности введения указанных штрафов без внесения изменений в ТК РФ.

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Судьба законопроекта

В региональном парламенте Калужской области не смогли пояснить «Известиям», будут ли они повторно вносить законопроект о штрафах для работодателей, но уже с учетом изменений в Трудовой кодекс. К моменту написания материала новая инициатива в электронной базе данных Госдумы не зарегистрирована.

договоры
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Если авторы захотят реанимировать инициативу, им придется вносить уже пакет законопроектов — с внесением изменений в КоАП и Трудовой кодекс РФ.

Уже точно можно сказать, что нет перспектив у предлагаемых штрафов до 25 тыс. рублей для работодателя, если он не сообщил в военкомат сведения о принятии на работу или увольнении граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. В комитете «Известиям» сообщили, что наказание за это уже закреплено.

Речь идет о вступающем в силу с 1 октября законе, который вводит административные штрафы за непредоставление сведений со стороны должностных лиц госорганов и компаний сведений для ведения воинского учета. Им грозит штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. «Предлагаемая новелла уже по сути неактуальна, так как урегулирована другим федеральным законом», — пояснили в комитете ГД по государственному строительству и законодательству.

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