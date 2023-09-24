Мужчину во время фестиваля насмерть забодал бык в Испании

61-летний мужчина скончался из-за нанесенных быком травм в испанском муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила газета ABC.

Инцидент произошел накануне, во второй половине дня, во время забега с быками в рамках народных празднований. После атаки животного 61-летнего мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Также накануне экстренная помощь после встречи с быком потребовалась еще одному мужчине. В частности, 63-летний испанец с травмами ног был доставлен в больницу, где ему провели операцию. В воскресенье мужчина находился в стабильном состоянии.

22 июня сообщалось, что в Ярославской области бык насмерть забодал женщину и ее 15-летнего сына, тела погибших обнаружил старший сын. Уточнялось, что бык был убит.