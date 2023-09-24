Кандидат в президенты США посчитал членство Украины в НАТО бессмысленным

Членство Украины в НАТО не имеет никакого смысла для Вашингтона. Об этом заявил один из кандидатов на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис. Его слова привело агентство Bloomberg, процитировав заявление в подкасте радиоведущего Гленна Бека The Glenn Beck Program в субботу, 23 сентября.

«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» — задался вопросом политик.

По его мнению, нет необходимости давать Украине «карт-бланш», поскольку нельзя быть уверенными, что она намерена использовать полученные возможности для достижения мира.

Ранее, 22 сентября, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен предположил, что Украина оказалась посредником между Россией и НАТО, который теперь терпит провал, и противостояние этих двух сторон рискует выйти на новый уровень.

Перед этим, 20 июня, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что вступление Украины в НАТО, как и любой другой страны, представляет собой уникальный процесс. Также, по ее словам, в администрации США много внимания уделяют поставкам военной помощи Киеву.

Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.