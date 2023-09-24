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Кандидат в президенты США посчитал членство Украины в НАТО бессмысленным

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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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Членство Украины в НАТО не имеет никакого смысла для Вашингтона. Об этом заявил один из кандидатов на пост президента США от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис. Его слова привело агентство Bloomberg, процитировав заявление в подкасте радиоведущего Гленна Бека The Glenn Beck Program в субботу, 23 сентября.

«Я не думаю, что членство [Украины] в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?» — задался вопросом политик.

По его мнению, нет необходимости давать Украине «карт-бланш», поскольку нельзя быть уверенными, что она намерена использовать полученные возможности для достижения мира.

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Ранее, 22 сентября, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен предположил, что Украина оказалась посредником между Россией и НАТО, который теперь терпит провал, и противостояние этих двух сторон рискует выйти на новый уровень.

Перед этим, 20 июня, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что вступление Украины в НАТО, как и любой другой страны, представляет собой уникальный процесс. Также, по ее словам, в администрации США много внимания уделяют поставкам военной помощи Киеву.

Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс по упрощенной схеме не рассматривается. Киеву для вступления в НАТО необходимо соответствовать тем же требованиям, что и остальные члены блока. Байден подчеркнул, что американская администрация не станет облегчать путь Киева в НАТО.

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