Североатлантический альянс может отправить войска на помощь Украине из-за серьезных неудач украинских военных. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times в пятницу, 22 сентября.

«Россия совершенно справедливо считает, что она противостоит НАТО, а Украина лишь выступает своего рода посредником. К сожалению, сейчас всё дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска», — предположил он в материале.

Аналитик напомнил историю Вьетнамской войны, незадолго до которой на территории государства появились военные советники альянса. Через некоторое же время вьетнамскую границу пересекли уже военные подразделения США. Теперь, подчеркнул Брайен, советники НАТО уже появились в зоне проведения спецоперации.

«Если [президент США Джо] Байден будет переизбран, почти наверняка он отправит войска США, чтобы попытаться «спасти» Украину. В свою очередь, это будет означать войну в Европе», — озвучил аналитик свой прогноз дальнейшего развития событий.

23 сентября конгрессмен Майкл Уолтц заявил, что Байден всё испортил и вряд ли способен предоставить долговременную стратегию участия США в украинском конфликте. Он упомянул, что американский президент загнал страну в тупик, а внутренние проблемы всё больше беспокоят граждан США на фоне отправки значительной части госбюджета на нужды Киева.

Тогда же в беседе с «Известиями» американский политолог Дэниел Ковалик сообщил, что большинство республиканцев и демократов поддерживают выделение помощи Украине, но есть некоторые противники этой меры. Как правило, это республиканцы в палате представителей.

Незадолго до этого, 22 сентября, сенатор Томми Табервилл указал, что Байден будто не понимает, как выглядит всё происходящее, а США на самом деле руководит их украинский коллега Владимир Зеленский.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.