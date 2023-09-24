Горные потоки: летний наплыв туристов на Кавказ превысил зимний

Отдых в горах становится всесезонным: на некоторые горнолыжные курорты Кавказа летний турпоток за год вырос в полтора раза, сообщили «Известиям» представители отрасли. Интерес настолько высок, что поездок в теплый сезон на Красную Поляну стало больше, чем в традиционный зимний, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Омрачают ситуацию нехватка гостиниц и невысокий уровень существующих отелей, добавили там. Решать проблему начали в Архызе: к 2030 году там построят 8 тыс. гостиничных номеров уровня не ниже трех звезд.

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Летний турпоток на горнолыжные курорты Кавказа заметно вырос по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

— По нашим данным, спрос на горнолыжные курорты этим летом увеличился примерно на 15%. Наиболее массовый поток, конечно, на Красную Поляну, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

В меньшей степени туристы посещают Архыз в Карачаево-Черкесии и Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии.

Канатная дорога в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Фото: ТАСС/Елена Афонина

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА), гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, летний спрос на «Архыз» по сравнению с прошлым годом вырос на 40–50%, остальные курорты прибавили в турпотоке до 30%.

— Такой рост популярности, к сожалению, связан не с развитием инфраструктуры, а с тем, что большинству россиян сейчас недоступны Альпы, как и остальная Европа, — признал он. Вариантов, куда поехать, не так-то и много.

По его словам, высокий спрос на «Архыз» связан с уровнем сервиса — по его оценкам, он на втором месте в этих регионах после «Красной Поляны».

Туристы во время трекинга по горам Кавказа по маршруту Теберда — Архыз Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

А Сергей Ромашкин констатировал, что интерес к поездкам на горнолыжные курорты в несезон активно растет уже 5–7 лет.

— Совсем недавно все эти направления летом чувствовали себя очень плохо, — напомнил он. — Даже на преобразившейся Красной Поляне первые годы после Олимпиады были не самыми удачными. Сейчас всё совершенно изменилось, летний турпоток на некоторые горнолыжные курорты уже превысил зимний.

Например, Красную Поляну летом посетили на 7–8% больше гостей, чем зимой . Эксперт объяснил такую динамику тем, что в стране относительно немного лыжников и сноубордистов — лишь 3–4% населения.

Турист во время восхождения на Софийские водопады в селе Архыз Фото: ТАСС/Николай Хижняк

— А ходить пешком может каждый , навыков и оборудования для этого не нужно. Потенциальная база летнего отдыха в горах в десятки раз превышает базу катальщиков, — пояснил вице-президент АТОР.

По его словам, Кавказ привлекает туристов своей природой — горами, водопадами, озерами. Помимо пеших прогулок там возможен и активный отдых — джип-туры, конные походы и традиционные альпинистские восхождения.

Отдыхающие во время конной прогулки в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» Фото: ТАСС/Елена Афонина

Есть среди туристов и те, кто спасается в горах от жары , добавил Алексан Мкртчян.

— В теплое время года там максимально комфортная погода, +22...+25 градусов. Некоторым людям противопоказана жара, они не могут поехать отдыхать в Сочи или Ялту. А в горах — идеально, — отметил он. — Есть на Кавказе и медицинские, и спа-туры.

Нехватка мест

Рост популярности кавказских направлений уже привел к нехватке мест в гостиницах.

— Номера на выходные, будь то лето или зима, на горнолыжных курортах найти сложно. Ситуация напоминает ту, что сложилась в Подмосковье: с понедельника по четверг размещение есть, а начиная с пятницы всё забито, — рассказал Сергей Ромашкин.

Проблема связана с большим потоком жителей из соседних регионов и нехваткой гостиниц, которые в условиях горной местности не так-то просто строить.

Лыжники и сноубордисты на одном из склонов горнолыжного курорта «Шерегеш» Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С ним согласился Алексан Мкртчян, но уточнил, что зимой ситуация намного хуже.

— Как только выпадает снег, на абсолютно всех горнолыжных курортах — «Шерегеше», «Домбае», «Архызе», в «Красной Поляне», Кировске, «Эльбрусе» и других — мы видим жуткую нехватку мест, — сказал он. — Туристам негде жить, уже не говоря о том, что уровень гостиниц оставляет желать лучшего везде, кроме «Поляны» и «Архыза».

Летом, по словам эксперта, ситуация попроще — из отелей можно выбирать, и чаще туристы предпочитают гостиницы с бассейнами, спа-программами, йогой, трекинговыми активностями. Зимой такого выбора нет, и многие путешественники вынуждены снимать жилье у местных жителей с небольшим набором удобств.

Горнолыжный курорт «Домбай» Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Решить проблему нехватки гостиничной инфраструктуры собираются на курорте «Архыз». К 2030 году там планируют ввести в эксплуатацию более 8 тыс. мест размещения категории не ниже трех звезд, сообщили «Известиям» в пресс-службе этого курорта.

— Кроме того, в течение четырех лет будет построено более 30 км новых горнолыжных трасс и шесть канатных дорог. В пределах существующих деревень Романтик, Лунная Поляна и запланированных Дукки и Фестивальной будет организована единая зона катания, доступная по единому ски-пассу, обеспеченная сетью из 14 канатных дорог, — сказали там.

В 2027 году «Архыз» планирует принять до 1,5 млн гостей , указали в пресс-службе. Однако к такой цифре в АТОР отнеслись скептически.