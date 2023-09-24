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Горные потоки: летний наплыв туристов на Кавказ превысил зимний

Но путешественники жалуются на нехватку номеров в отелях
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Отдых в горах становится всесезонным: на некоторые горнолыжные курорты Кавказа летний турпоток за год вырос в полтора раза, сообщили «Известиям» представители отрасли. Интерес настолько высок, что поездок в теплый сезон на Красную Поляну стало больше, чем в традиционный зимний, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Омрачают ситуацию нехватка гостиниц и невысокий уровень существующих отелей, добавили там. Решать проблему начали в Архызе: к 2030 году там построят 8 тыс. гостиничных номеров уровня не ниже трех звезд.

Курс на Кавказ

Летний турпоток на горнолыжные курорты Кавказа заметно вырос по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

— По нашим данным, спрос на горнолыжные курорты этим летом увеличился примерно на 15%. Наиболее массовый поток, конечно, на Красную Поляну, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

В меньшей степени туристы посещают Архыз в Карачаево-Черкесии и Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии.

Канатная дорога в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Канатная дорога в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Фото: ТАСС/Елена Афонина

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА), гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, летний спрос на «Архыз» по сравнению с прошлым годом вырос на 40–50%, остальные курорты прибавили в турпотоке до 30%.

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— Такой рост популярности, к сожалению, связан не с развитием инфраструктуры, а с тем, что большинству россиян сейчас недоступны Альпы, как и остальная Европа, — признал он. Вариантов, куда поехать, не так-то и много.

По его словам, высокий спрос на «Архыз» связан с уровнем сервиса — по его оценкам, он на втором месте в этих регионах после «Красной Поляны».

Туристы во время трекинга по горам Кавказа по маршруту «Теберда - Архыз»

Туристы во время трекинга по горам Кавказа по маршруту Теберда — Архыз

Фото: ТАСС/Вадим Скрябин

А Сергей Ромашкин констатировал, что интерес к поездкам на горнолыжные курорты в несезон активно растет уже 5–7 лет.

— Совсем недавно все эти направления летом чувствовали себя очень плохо, — напомнил он. — Даже на преобразившейся Красной Поляне первые годы после Олимпиады были не самыми удачными. Сейчас всё совершенно изменилось, летний турпоток на некоторые горнолыжные курорты уже превысил зимний.

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Например, Красную Поляну летом посетили на 7–8% больше гостей, чем зимой. Эксперт объяснил такую динамику тем, что в стране относительно немного лыжников и сноубордистов — лишь 3–4% населения.

Турист во время восхождения на Софийские водопады в селе Архыз

Турист во время восхождения на Софийские водопады в селе Архыз

Фото: ТАСС/Николай Хижняк

— А ходить пешком может каждый, навыков и оборудования для этого не нужно. Потенциальная база летнего отдыха в горах в десятки раз превышает базу катальщиков, — пояснил вице-президент АТОР.

По его словам, Кавказ привлекает туристов своей природой — горами, водопадами, озерами. Помимо пеших прогулок там возможен и активный отдых — джип-туры, конные походы и традиционные альпинистские восхождения.

Отдыхающие во время конной прогулки в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Отдыхающие во время конной прогулки в туристической деревне Романтик всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз»

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Есть среди туристов и те, кто спасается в горах от жары, добавил Алексан Мкртчян.

— В теплое время года там максимально комфортная погода, +22...+25 градусов. Некоторым людям противопоказана жара, они не могут поехать отдыхать в Сочи или Ялту. А в горах — идеально, — отметил он. — Есть на Кавказе и медицинские, и спа-туры.

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Нехватка мест

Рост популярности кавказских направлений уже привел к нехватке мест в гостиницах.

— Номера на выходные, будь то лето или зима, на горнолыжных курортах найти сложно. Ситуация напоминает ту, что сложилась в Подмосковье: с понедельника по четверг размещение есть, а начиная с пятницы всё забито, — рассказал Сергей Ромашкин.

Проблема связана с большим потоком жителей из соседних регионов и нехваткой гостиниц, которые в условиях горной местности не так-то просто строить.

Лыжники и сноубордисты на одном из склонов горнолыжного курорта «Шерегеш»

Лыжники и сноубордисты на одном из склонов горнолыжного курорта «Шерегеш»

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

С ним согласился Алексан Мкртчян, но уточнил, что зимой ситуация намного хуже.

— Как только выпадает снег, на абсолютно всех горнолыжных курортах — «Шерегеше», «Домбае», «Архызе», в «Красной Поляне», Кировске, «Эльбрусе» и других — мы видим жуткую нехватку мест, — сказал он. — Туристам негде жить, уже не говоря о том, что уровень гостиниц оставляет желать лучшего везде, кроме «Поляны» и «Архыза».

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Летом, по словам эксперта, ситуация попроще — из отелей можно выбирать, и чаще туристы предпочитают гостиницы с бассейнами, спа-программами, йогой, трекинговыми активностями. Зимой такого выбора нет, и многие путешественники вынуждены снимать жилье у местных жителей с небольшим набором удобств.

Горнолыжный курорт Домбай

Горнолыжный курорт «Домбай»

Фото: РИА Новости/Егор Комаров

Решить проблему нехватки гостиничной инфраструктуры собираются на курорте «Архыз». К 2030 году там планируют ввести в эксплуатацию более 8 тыс. мест размещения категории не ниже трех звезд, сообщили «Известиям» в пресс-службе этого курорта.

— Кроме того, в течение четырех лет будет построено более 30 км новых горнолыжных трасс и шесть канатных дорог. В пределах существующих деревень Романтик, Лунная Поляна и запланированных Дукки и Фестивальной будет организована единая зона катания, доступная по единому ски-пассу, обеспеченная сетью из 14 канатных дорог, — сказали там.

В 2027 году «Архыз» планирует принять до 1,5 млн гостей, указали в пресс-службе. Однако к такой цифре в АТОР отнеслись скептически.

За весь прошлый год курорт принял порядка 400–500 тыс. гостей, напомнил Сергей Ромашкин. Если построить 8 тыс. гостиничных номеров, это позволит удвоить турпоток, но потенциала для полутора миллионов, по его словам, нет.

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