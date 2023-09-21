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Принц Саудовской Аравии назвал последствия применения ядерного оружия

Бен Сальман: применение ядерного оружия приведет к мировому конфликту
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Фото: REUTERS/Saudi Press Agency
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Применение ядерного оружия государством приведет к ее конфликту со всем остальным миром. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в среду, 20 сентября.

«Если мир увидит гибель 100 тыс. человек, это означает, что вы находитесь в войне с остальным миром», — сказал он в интервью Fox News.

Он указал, что необходимо исключить повторение того, что случилось в Хиросиме. Кроме того, бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия будет обеспокоена в случае получения ядерного оружия другой страной.

Принц отметил, что его государству придется принять ответные меры, если Ирану передадут подобное вооружение. По словам бен Сальмана, Саудовская Аравия будет стремиться получить ядерные боеприпасы, чтобы «уравновесить силы», пишет «Газета.Ru».

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В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. В то же время в Иране заявили, что не намерены разрабатывать ядерное оружие и осваивают атом в мирных целях.

В феврале этого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о выявленном нарушении на ядерном объекте в Фордо (Иран), где было зафиксировано незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%. В том месяце Франция, Германия, Великобритания и США призвали Иран к соблюдению обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе.

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